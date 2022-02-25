Пятница, 25 Февраля 2022 16:41

АрмИнфо. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, по его итогам МИД Китая сообщил о готовности российского лидера к переговорам с Киевом. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", — приводит ведомство слова президента.



Отмечается, что Путин изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ситуации с ходом специальной операции.



Как утверждает МИД КНР, Путин также заявил, что США и НАТО долгое время игнорировали закономерные озабоченности России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали расширение альянса на восток.

Китайская сторона также выступила с заявлением, что поддерживает мирное урегулирование противоречий между Москвой и Киевом.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".