Пятница, 25 Февраля 2022 16:20

АрмИнфо. Европейские государства намерены выразить демарш Армении в связи с отсутствием реакции на события вокруг Украины. Как стало известно АрмИнфо из дипломатических источников, знакомых с ситуацией, главы дипломатических представительств стран ЕС, аккредитованных в Армении сегодня в 16:30 по местному времени посетят армянское внешнеполитическое ведомство и передадут двухстраничный демарш.

В тексте документа демарша, в частности, говорится: "Нападение России на Украину является нарушением Устава ООН, беспрецедентным с момента его вступления в силу. Мы также осуждаем причастность Беларуси к этой агрессии против Украины и призываем ее соблюдать свои международные обязательства.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш четко осудил это нарушение Устава ООН и попросил Россию прекратить атаку и уйти с территории Украины. Он ясно дал понять, что это глобальный кризис, который затрагивает все государства-члены ООН. Он также квалифицировал использование Россией термина "миротворчество" как "извращение". И четко заявил, что на востоке Украины геноцида нет.

В понедельник президент Путин оправдал действия России историческими обидами более чем 100-летней давности, поставив под вопрос право Украины на существование и саму идентичность ее народа. Признав в одностороннем порядке самопровозглашенные "народные республики", Россия резко затормозила совместные дипломатические усилия международного сообщества.

Решение России о признании независимыми образованиями и вводе российских войск в отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины является незаконным и неприемлемым. Это нарушает международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, а также собственные международные обязательства России.

Россия игнорировала многочисленные предложения дипломатического пути вперед, в том числе через нормандский формат на основе Минских соглашений, единогласно одобренных Советом Безопасности ООН. Оно проигнорировало неоднократные предложения добрых услуг Генерального секретаря и теперь полномасштабно атаковало Украину во время текущего заседания Совета Безопасности 23 февраля 2022 года, когда Генеральный секретарь обращался к президенту Путину с призывом поддерживать мир. Эта война, выбранная президентом Путиным, подрывает основы Устава ООН. Ни одно государство-член ООН не может быть уверено, что его границы, его существование завтра не будут поставлены под сомнение. Россия даже не претендует на то, чтобы действовать в рамках Устава.

Соответствующие резолюции, скорее всего, сегодня будут вынесены на голосование в Совете Безопасности ООН и Генассамблее ООН. Призываем вас голосовать за эти резолюции и оказывать Украине всю возможную политическую и материальную поддержку, в том числе на других форумах ООН, таких как Совет по правам человека. Просим вас не признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и публично осудить это одностороннее и изолированное решение, принятое Россией, в ваших национальных заявлениях, а также в международных организациях и объединениях.

Если Россия попытается установить в Киеве марионеточный режим, международное сообщество ни при каких обстоятельствах не должно признать его легитимность. Нельзя мириться с вассальным государством Украины в результате военного нападения, лишенным суверенитета и полностью контролируемым и управляемым Россией.

Аннексия Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя в 2014 году стала еще одним актом нарушения международного права, посягательством на территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы продолжаем проводить политику непризнания этого противоправного акта. Мы привержены поддержанию санкций и сохранению этой темы в международной повестке дня".