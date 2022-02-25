Пятница, 25 Февраля 2022 15:00

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) в настоящий момент продолжает предоставлять основные виды финансовых услуг, сохраняя высокий уровень ликвидности и капитала. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Все счета активны и средства клиентов доступны как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для проведения всех операций в национальной валюте на территории Армении. Банк выполняет свои обязательства перед клиентами.

Получение наличных возможно в любом банкомате и банков - партнерах на всей территории Армении.

Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуется снять наличные средства или расплачиваться картами другого банка.