Пятница, 25 Февраля 2022 14:06

АрмИнфо. В Армении наблюдается снижение темпов распространения коронавируса. Так за прошедший день в Армении провели 4 642 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 572 граждан (12,3% от числа, сдавших тест), что в недельном разрезе снизилось на 59,6%. При этом выздоровел 1 571 человек, число летальных исходов достигло 21.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 25 февраля фактическое лечение получает 10 535 пациентов, что ниже показателя недельной давности на 38,8%.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 884 327 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 418 792 случая заражения (14,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 398 241 человек (95%), скончалось - 8 413 (2%).