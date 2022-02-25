Пятница, 25 Февраля 2022 13:22

АрмИнфо. Посол Казахстан в Армении Болат Иманбаев на встрече с секретарем Совета безопасности РА Арменом Григоряном высоко оценил динамику развития как торгово-экономических отношений между Арменией и Казахстаном, так и двустороннее культурное и политическое сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в этом контексте секретарь Совбеза подчеркнул бесперебойную реализацию повестки сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

В ходе встречи стороны также затронули другие экономические и политические вопросы, представляющие взаимный интерес, подтвердили двустороннюю готовность к дальнейшему взаимовыгодному развитию отношений