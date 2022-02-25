Пятница, 25 Февраля 2022 10:53

АрмИнфо. Посольство России в Армении накануне передало в МИД РА фотоматериалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Донбасса, ответственность за которые лежит на Киеве.

Об этом АрмИнфо сообщил знакомый с документами источник. Согласно комментариям к документу, фотографии - яркий пример злодеяний, совершенных украинскими силовиками. На фотографиях: тела мирных жителей Юго-Востока Украины – жертв неизбирательных артиллерийских ударов и преступлений украинских силовиков летом-осенью 2014 года. Останки, эксгумированы из мест массовых захоронений того же периода.

Российская сторона уверена, что эти документы - свидетельства вины украинского военно-политического руководства в совершении военных преступлений и этноцида собственного народа. «Те, кто их поддерживал и продолжает поддерживать, снабжая его финансовыми средствами и вооружениями, должны осознавать, что являются соучастниками военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых киевским режимом», - отмечается в комментариях.