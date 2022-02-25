Пятница, 25 Февраля 2022 10:52

АрмИнфо.Расширение НАТО на восток представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных регионах. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"В четверг президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - сообщили на сайте иранского президента.

Заявив, что расширение НАТО на восток вызывает напряженность, президент отметил, что это представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных регионах.

Кроме того, президент Ирана выразил надежду, что происходящее в Украине события закончатся в интересах народов обеих стран и всего региона.

Рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью сохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Предоставление надежных гарантий, прекращение политических претензий и фактическая отмена санкций являются предпосылками для достижения надежного соглашения", сказал президент Ирана, передает ИРНА.

Владимир Путин, в свою очередь, информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Заметим, что накануне поздно вечером также сообщалось о проведении президента Франции Эмманюэла Макрона телефонных бесед с президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Эрдоган и Макрон согласно сообщению Управления по связям АП Турции, обсудили операцию России на Украину и последние события.

Меж тем согласно Кремлю, между Путиным и Макроном состоялся серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции.Установлено оставаться в контакте.

Заметим также, что накануне вечером путин также созвонился с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. "При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом Минских договорённостей. В этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции.

Премьер-министр Индии поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания.

Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели", - говорится в сообщении Кремля.

Отметим, что официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков вечером 24 февраля сообщил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. "Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым", - сказал он.

Минобороны РФ проинформировало, что в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной

инфраструктуры Украины.

С начала операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных БПЛА "Байрактар ТБ-2" Вооруженных сил Украины. Войска ДНР и ЛНР прорвали эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 км.

СМИ также сообщают о взятии российскими войсками контроля над Чернобольской АЭС.

Заметим также, что президент США Джо Байден заявил, что "Американские войска отправятся в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты НАТО"."Хотя мы предоставили Украине оборонную помощь в размере 650 миллионов долларов, наша армия не собирается и не пойдет в Европу для участия в конфликте с Россией в Украине, они пойдут защищать наших союзников по НАТО и поддерживать наших союзников на востоке. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Джо Байден.

Президент добавил, что завтра будет созван саммит НАТО с участием лидеров 30 стран- союзников и ближайших партнеров, на котором будут определены новые шаги для дальнейшего укрепления альянса.

Заметим также, что президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером в четверг, 24 февраля, объявил в стране всеобщую мобилизацию.

Как передает Unian в преамбуле президентского указа Зеленский указал, что "всеобщая мобилизация объявляется в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины"