Пятница, 25 Февраля 2022 00:32

АрмИнфо.Трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция может сформироваться уже в ближайшем будущем. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, состоявшейся накануне.

"И, наверное, ни для кого не секрет, что уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества. Он еще не формализован, еще не было встреч министров иностранных дел, не говоря уже о президентах, но он формируется. Он формируется на основании общих интересов, прагматизма и схожести", - указал он.

Алиев отметил общие черты систем управления и ценностей, которым привержены три страны. В этой связи он с удовлетворением отметил доверительные отношения между президентами Турции Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. "Оба они об этом публично говорят. Я думаю, недалек тот день, когда мы будем уже формализовать эти отношения. <...> Поскольку Азербайджан является союзником России и Турции, то тут как бы уже напрашивается следующий шаг. Это дело не наше, но мы со своей стороны всегда работали над сближением интересов двух стран", - подчеркнул президент.

Алиев назвал подписанную во вторник Декларацию о союзническом взаимодействии России и Азербайджана историческим достижением. "Потому что с двумя великими странами, с двумя соседями Азербайджан имеет союзнические отношения. Я думаю, ни одна другая страна не может этим похвастаться. Я уже не говорю о том, что со страной - членом НАТО и страной - руководителем ОДКБ. Это на самом деле достижение", - указал он.

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана подписана президентами двух стран во вторник по итогам переговоров в Кремле