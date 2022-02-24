Четверг, 24 Февраля 2022 18:44

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Эстонской Республики Кае Каллас по случаю Дня независимости страны.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, от имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и желаю всего наилучшего по случаю Национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.

Армения придает важность укреплению основанных на общих ценностях и взаимном доверии дружественных отношений с Эстонией.

Надеюсь, что совместными усилиями мы придадим новый импульс взаимовыгодному армяно-эстонскому сотрудничеству в представляющих взаимный интерес сферах, чему в значительной степени будет способствовать реализация подписанного между Арменией и Европейским союзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а народу Эстонии - мира, процветания и дальнейшего прогресса".