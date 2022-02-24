Четверг, 24 Февраля 2022 18:28

АрмИнфо.Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян высказался по поводу ситуации вокруг Украины.

"Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО. Мы не считаем, что переход к войне - это решение. Необходимо установить режим прекращения огня и найти политическое и демократическое решение", - написал он в Twitter.

Отметим, что президент России Владимир Путин сегодня объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса. Западные страны в ответ заявили о применении жестких санкций в отношении РФ.

Президент Турции Тайип Эрдоган созвал заседание Совбеза в связи с событиями на Украине. На ней будет дана оценка ситуации на Украине. А турецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что решительно осуждает и считаем неприемлемой военную операцию Вооруженных сил Российской Федерации против Украины.

Китай занял нейтральную позицию в конфликте и призвал свои СМИ воздерживаться от использования в своих материалах термина "российское вторжение". Информация о ситуации на востоке Украины поступает противоречивая. Информационное поле переполнено дезинформацией.

В НАТО заявили, что Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену за этот шаг в отношении Украины. Североатлантический альянс призвал Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все свои силы из Украины, полностью соблюдать международное гуманитарное право, обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся. НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия несет полную ответственность за смерть и разрушения, которые несет начатая Москвой военная операция на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

<Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве. Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, противник несет потери, и их будет еще больше, потому что они вторглись на нашу землю!>, - заявил Зеленский на брифинге в Киеве.

По его словам, Украина уже выдает оружие и будет выдавать для защиты страны всем желающим.

Генсек ООН Антонио Гутерриш в свою очередь призывал к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права в этот критически важный момент. В Евросоюзе также обещали ввести жесткие санкции.