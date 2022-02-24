Четверг, 24 Февраля 2022 18:27

АрмИнфо. Сегодня, 24 февраля, в Вене состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции по процессу нормализации армяно-турецких отношений вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна с послом Сердаром Кылычем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве.

"Они обменялись мнениями о возможных совместных конкретных шагах в этом направлении и подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предварительных условий", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РА.

Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При это он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией