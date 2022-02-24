Четверг, 24 Февраля 2022 18:25

АрмИнфо. В приграничном Харькове на данный момент нет российских войск, бои идут вдоль границы. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом АрмИнфо сообщил помощник Почетного консула Республики Армения в Харькове Гамлет Оганесян.

Он отметил, что Консульство находится в постоянной связи с гражданами Армении, действует горячая линия Посольства Армении в Украине для предоставления достоверной и необходимой информации. <Безусловно, есть паника, наши граждане звонят, беспокоятся, получают интересующую информацию и оставляют свои данные. Потому что мы не знаем, как будет дальше развиваться ситуация. Возможно, возникнет необходимость эвакуировать граждан Республики Армения>, - сказал он.

Вместе с тем он указал на большой объем дезинформации о ситуации в Харькове. В частности, по словам помощника Консула Армении, в сети появились здания городской администрации Харькова, на котором был установлен российский флаг. <В этот момент мы находились в Консульстве, которое расположено в центре города. Сразу же среагировали и отправились к городской администрации. Подобная информация не соответствует действительности. Все нормально. Харьков - это Украина. Русский военных здесь нет>, - рассказал он.

С утра в городе, как отметил Оганесян, была паника ввиду отсутствия представления о масштабах происходящего, с разных концов города были слышны взрывы. <Но на данный момент мы уже владеем определенной информацией и приняли меры первой необходимости>, - подчеркнул он. Отметим, что Харьков является приграничным городом, который расположен в северо-восточной части Украины. По последним данным армянская община Харькова насчитывает порядка 45 тыс. человек.