Четверг, 24 Февраля 2022 18:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 17 на улице Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 14, 16, 18 на улице Ачаряна, школа N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 жилой дом 35, подъезды 8-13 жилого дома 31 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 24/1, 37 на пр. Комитаса, жилые дома 18, 18а на улице Вагаршяна, жилые дома 17, 19 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на 37-39 улицах Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5-16 на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на улице Малхасянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15-17 на улице Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111 на улице Шерами, жилой дом 55 на улице Низами; жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЧП “Г.Григорян”, ООО “Авениг”, собственные дома 35-47 на улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 5-25 на улице Малхасянца, собственные дома 1-9, 1а-21 на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 77-99 на улице Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Норагавита 1-14, собственные дома на 1-ом тупике, собственные дома на переулках 2, 3, 4, 5 на 1-ой улице, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы, собственные дома на 2-ом переулке 9-ой улицы, собственные дома на 1-ом переулке 10-ой улицы, собственные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита; жилой дом 22 на улице Соломона Таронца, собственные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы и собственные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Арташатского шоссе; колхоз “Нор Ухи” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Мргануш;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Левонян, Ханджяна, Спандаряна, Арсеняна, Нарекаци, Андраника в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично кварталы “Банаван” и “Маяк” в Джрвеже;

11։00-17։00 село Нор-Гюх; частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00 община Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 община Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 улицы Шаумяна, М.Гераци полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11:30-12:30 община Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 общины Айраванк, Бердкунк, Лчап, ЗАО “Севан-Аква”, ЧП “Аршам Овакимян”, “Сашик Синанян”, операторы связи, трасса Гавар-Севан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).