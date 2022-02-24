Четверг, 24 Февраля 2022 15:34

АрмИнфо. Специальный посланник Турции по нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч до встречи с армянской стороной в Вене посетил Константинопольский патриархат Армянской апостольской церкви.

Как сообщает Константинопольский патриархат ААЦ, 22 февраля на встрече с Константинопольским патриархом, архиепископом Сааком Машаляном Сердар Кылыч выразил удовлетворение первой встречей со спецпосланником Армении Рубеном Рубиняном и выразил надежду, что здоровые шаги, предпринятые обеими сторонами в процессе нормализации отношений, подготовят почву для позитивных событий для обеих стран.

В свою очередь, Машалян выразил удовлетворение в связи с визитом Кылыча и пожелал успехов в работе по нормализации двусторонних отношений.

Отметим, что сегодня, 24 февраля, в Вене запланирована вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений.

Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При это он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. -