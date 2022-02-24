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АрмИнфо.Артак Давтян покинул пост начальника Генштаба Армении. Соответствующий указ подписал и.о. президента РА Ален Симонян.
Напомним, что Давтян во второй раз возглавил ГШ ВС РА в марте 2021 года.
|Армения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией: Пашинян
|Глава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО
|В Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
|В Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чистки
|В Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан Армении
|В Вооруженных силах РА произведено ряд назначений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства России
|Сердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦ
|Артак Давтян покинул пост начальника Генштаба Армении
|Лайнер авиакомпании "Армения" по требованию российских диспетчеров совершил незапланированную посадку в Самаре
|Армения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom House
|Армения придает большое значение ключевой роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта: Пашинян
|Алиев: признание Москвой ДНР и ЛНР ничего не меняет для союзничества РФ и Азербайджана
|Прогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назад
|Прогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по Арцаху
|ANCA негодует: "Арцах - пустыня гуманитарной помощи США"
|Оппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении
|Армянские авиакомпании не летают в Украину и на юг России: КГА
|За сутки в Армении подтвердилось 764 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 970 человек
|Заявление: Посольство Армении в Украине работает в полном составе
|Сурен Папикян с рабочим визитом отбыл в Россию
|Иранская сторона азербайджанским депутатам: Надписи на стенах "Голубой мечети" - это история, не подлежащая фальсификации
|МО Армении: Азербайджан продолжает политику дезинформирования о приграничной обстановке
|Путин объявил о начале спецвоенной операции в Донбассе: Зеленский обратился к россиянам
|Пресс-секретарь МИД РА: Надеемся, что российско-азербайджанская союзническая декларация поспособствует урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта
|Эрдоган: Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Прогноз: Большая война уже неминуема
|В Баку решили "поучить истории" внешнеполитическое ведомство России
|Политолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нет
|"Боевое братство" призвало армянских добровольцев воздержаться от участия в возможной российско-украинской войне
|Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской "Голубой мечети" в Ереване
|Эрдоган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга
|Министр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую Федерацию
|Денис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повестке
|Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению
|Омбудсмен Армении поставил под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войск
|Арман Татоян: Мы должны требовать гарантий безопасности у властей
|Денис Автономов: Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами ДНР и ЛНР
|Украинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствий
|Правящая фракция Армении провалила проведение внеочередного заседания НС по осуждению т.н. "Шушинской декларации"
|Армения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связи
|Оппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантов
|Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Армении стабильно снижаются - Пашинян
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
|В РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставку
|Блогер Александр Лапшин высмеял поездку Ильхама Алиева в Москву и посоветовал ему учить историю
|МИД Армении: В повестке дня нет вопроса о признании ДНР и ЛНР
|В Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформацию
|Ереван: Решительно осуждаем уголовные преследования бывших президентов Армении со стороны Азербайджана по ложным и антиармянским мотивам
|Ованес Игитян возглавит диппредставительство Армении в Литве
|Кальюранд: Европарламент не признал окончательные итоги 44-дневной войны в зоне карабахского конфликта
|Путин: Россия продолжит оказывать содействие в регулировании спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных
|Армения и Литва углубляют отношения в правоохранительной сфере
|Через приложение IDpay стало возможным отправлять денежные переводы из России на любые карты армянских банков
|Прогноз: Признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего нового в конфликт не привнесет
|Эксперт: Россия устанавливает <буферный занавес>
|В Ереване созвано заседание Совбеза: обсудили вызовы и процессы на международной арене
|Путин Алиеву: В разблокировке региональных коммуникаций заинтересованы не только Азербайджан и Армения, но и Россия
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