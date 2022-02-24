Четверг, 24 Февраля 2022 15:12

АрмИнфо.Лайнер авиакомпании "Армения", осуществляющий рейс NGT930 в Москву, по требованию российских диспетчеров совершил незапланированную посадку в Самаре. Об этом сообщает замдиректора компании Геворг Хачатрян на странице в соцсети Фейсбук.

"Уважаемые коллеги и пассажиры, сообщаем Вам, что на данный момент рейсы авиакомпании "Армения" в направлении Ереван-Москва-Ереван осуществляются с отклонением от графика почти на час. В результате военных действий воздушное пространство РФ частично закрыто, что стало причиной осуществления полетов по более протяженным маршрутам. На данный момент рейс NGT930 по маршруту Ереван-Москва по указанию российских авиадиспетчеров незапланированно приземлился в аэропорту Самары. После получения соответствующего разрешения рейс 930 продолжит рейс в московский аэропорт Внуково. Желаем всем доброго полета", - написал Хачатрян.

Отметим, что решению Росавиации, "в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены". Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Согласно "Украэроруха", Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов. Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее АрмИнфо, со ссылкой на Комитет гражданской авиации, сообщалo, что армянские авиакомпании не летают в Украину и на юг России.