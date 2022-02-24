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 Четверг, 24 Февраля 2022 15:02
Марианна Мкртчян

Армения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom House

Армения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom House

АрмИнфо. Армения заняла 55 строчку из 100 в рейтинге Свободы в мире 2022 по версии Freedom house, таким образов пополнив ряды частично свободных государств.

Как отмечается в докладе по части Армении, численные баллы и статус, перечисленные выше, не отражают условий в Нагорном Карабахе (36 стрчока), которые рассматриваются в отдельном отчете.

Также напоминается, что отчеты о свободе в мире оценивают уровень политических прав и гражданских свобод в данной географической области, независимо от того, затрагиваются ли они государством, негосударственными субъектами или иностранными державами. "Спорные территории иногда оцениваются отдельно, если они соответствуют определенным критериям, включая границы, которые достаточно стабильны, чтобы можно было сравнивать их по годам", - отмечают авторы исследования.

В докладе отмечается, что Армения находится в процессе важного перехода после массовых антиправительственных протестов и выборов 2018 года, которые вытеснили укоренившуюся политическую элиту. "Новое правительство пообещало решить давние проблемы, включая системную коррупцию, непрозрачность политики, несовершенную избирательную систему и слабое верховенство закона. Страна по-прежнему серьезно страдает от конфликта 2020 года с Азербайджаном, в ходе которого несколько месяцев велись бои за контроль над территорией Нагорного Карабаха", - подчеркивают эксперты FH.

Перечислив процессы, произошедшие во внутриполитической жизни Армении после кровопролитной войны в Нагорном Карабахе, в том числе и внеочередные парламентские выборы 2021 года, авторы доклада, указали на позитивные тенденции в процессе организации электоральных процессов, однако с сожалением констатировали, что ни один представитель ЛГБТ сообщества открыто не участвовал в этих выборах и не был назначен на государственную должность в Армении. Также отмечается недостаточная представленность женщин в политике и правительстве, добавляется, что  большинство партий мало что делает для защиты интересов женщин, кроме соблюдения гендерной квоты в списках кандидатов.

Отмечается также, что хотя переизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал ослабить влияние бизнеса на политику, два состоятельных бизнесмена прошли в парламент по его партийному списку, добавляется также, что некоторые оппозиционные парламентарии также поддерживают тесные связи с бизнесменами.

"С момента содействия заключению соглашения о прекращении огня от ноября 2020 года, положившего конец конфликту вокруг Нагорного Карабаха, Россия обладает возросшим влиянием в Армении в качестве главного посредника в армяно-азербайджанских переговорах", - считают авторы доклада.

Также отмечается, что несмотря на позитивные шаги действующих властей РА в борьбе с коррупцией, международные органы, в том числе Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) и Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы, обнаружили серьезные недостатки в стратегиях правительства по борьбе с коррупцией; по состоянию на 2021 год ГРЕКО считает соблюдение правительством Армении глобальных стандартов предотвращения коррупции неудовлетворительным. "Хотя правоохранительные органы инициировали ряд громких коррупционных расследований, такие дела продвигаются медленно", - отмечается в тексте доклада.

"Независимые и следственные СМИ действуют в Армении относительно свободно и, как правило, публикуются в Интернете. Небольшие независимые СМИ часто обеспечивают надежное освещение, бросающее вызов нарративам государственных вещательных компаний и других официальных СМИ. Для сравнения, большинство печатных и вещательных изданий связаны с политическими или более крупными коммерческими интересами.

В 2021 году правительство ввело несколько новых ограничений журналистских свобод, в том числе ограничение свободного передвижения журналистов в парламенте и в некоторых частях Сюникской области. Эти меры были широко осуждены местными и международными организациями, а местные СМИ призвали положить конец препятствованию и преследованию СМИ со стороны правительства.

Насилие в отношении журналистов также увеличилось в 2021 году - насчитано около двух десятков случаев насилия в отношении представителей СМИ по состоянию на октябрь 2021 г", - отмечают авторы доклада, также упоминая о принятом законе, который предусматривает уголовную ответственность за нанесение серьезных оскорблений должностным лицам и общественным деятелям.

Также указывается на системное политическое влияние на суды в Армении и подрыв судебных институтов коррупцией. "Судьи, как сообщается, вынуждены сотрудничать с прокуратурой для вынесения обвинительного приговора, а количество оправдательных приговоров крайне низкое", - отмечается в докладе.

Указывается на жестокое обращение полиции с задержанными и плохих условиях содержания в тюрьмах. Авторы доклада отмечают, что после смены правительства в 2018 году правоохранительные органы возобновили бездействующие расследования прошлых случаев физического насилия со стороны полиции.

Отмечается ухудшение ситуации в приграничье. "Условия в районах, прилегающих к Азербайджану и Нагорному Карабаху, территории с этническим армянским большинством, которая ранее получила де-факто независимость от Азербайджана в 1994 году, ухудшились после военного конфликта 2020 года в регионе. Гражданские лица в регионе по-прежнему подвергаются риску подвергнуться физическому насилию.

Азербайджанские силы продолжают оккупировать приграничные районы с конца 2020 года. Сообщается, что в 2021 году десятки армянских военнопленных оставались под стражей в Азербайджане. Сообщается, что некоторые из них подвергались пыткам во время содержания под стражей", - указывается в документе.

В докладе также подчеркивается, что последствия конфликта 2020 года из-за Нагорного Карабаха сохранялись в течение 2021 года, продолжая ограничивать свободу передвижения в некоторых приграничных районах. "После прекращения огня в ноябре 2020 года азербайджанские силы взяли под свой контроль 21-километровый (13-мильный) участок шоссе Горис-Капан, единственной крупной дороги, соединяющей Сюникский регион с остальной частью Армении, разделив деревни и затронув жителей, ограничив их способность свободно двигаться. В ноябре 2021 года азербайджанские силы построили новые блокпосты вдоль дороги, что еще больше ограничило свободу передвижения жителей Армении в регионе", - указывают авторы доклада, добавляя,, что азербайджанские силы продолжили оккупировать территорию Армении в течение 2021 года и часто препятствовали внутреннему передвижению жителей Армении, используя угрозу применения силы против мирных жителей для установления контроля.

С полным текстом доклада на английском языке можно ознакомиться по следующей ссылке: https://freedomhouse.org/country/armenia/freedom-world/2022.

Соседняя Грузия занимает 58 строчку, и также входит в список частично свободных стран.  По оценке Freedom House, Грузия является одним из лидеров по уровню демократизации в Евразии, но в 2021 году также столкнулась с рядом проблем. В частности, речь идет о росте случаев террора и насилия, предпринятых против активистов оппозиции, журналистов, и представителей ЛГБТ-сообщества.  Азербайджан, как в предыдущие годы, так и в 2022 году признано одной из несвободных стран не только региона, но и мира. Она расположилась на 9 строчке и входит в число 16 самых несвободных стран мира, уступая своими плохими показателями в сферах политических прав и гражданских свобод только Китаю, Ливии, Мьянме и Йемену по уровню.

А Турции заняла 32 строчку, также пополнив ряды несвободных государств. Более того, Турция вновь признана самой несвободной страной Европы. К несвободным странам причислен и другой сосед Армении - Иран (14 строчка) и союзник - Россия (19 строчка).


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