Четверг, 24 Февраля 2022 11:57

АрмИнфо.В определенный момент, но явно не сейчас, Россия сдаст назад. Об этом говорит стагнационное состояние российской экономики, общее положение страны и внутри страны, внутри российского общества. Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Обратившись к гражданам Украины, Путин заявил, что "крымчане сделали свой выбор, действия России являются самозащитой от создаваемых угроз". После чего призвал "к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед". Вслед за чем последовали неподтвержденные сообщения о взрывах на некоторых военобъектах восточной Украины.

"Прекрасно осознавая трудности на этом пути в свете последних событий, все же попробуем мыслить и анализировать текущую ситуацию рационально. Российские военные находились в Донецке и Луганске годами. И я не думаю, что в последние 8 лет у Киева была жизненно важная необходимость возвращать часть этих областей под свой контроль. Развитию украинской экономики, общества и страны в целом это совершенно не помеха. Эти территории останутся аннексированными, и также как и Крым будут считаться миром частью Украины. До лучших для Украины времен", - заметил он.

Суть происходящего, согласно социологу, в том, что приобретая часть украинской территории, Россия теряет всю Украину. В первую очередь, собственно украинский народ, украинцев как единое общество. В этом свете, он подчеркнул, что российский президент Путин связывает текущие проблемы между РФ и Украиной с Лениным, большевиками, украинской властью, кем угодно. Но, при этом, предпочитает не видеть, что корень проблемы уже давно не в том, кто у руля в Киеве, а в том, что само украинское общество уже давно сказало России <нет>.

По оценкам социолога, это <нет> России во многом обусловили именно действия Москвы в отношении Украины и украинцев на протяжении последних десятилетий. В результате чего уже обоюдными усилиями была начерчена граница, поделившая украинцев и русских на <нас> и <них>. Примерно так же как в последние десятилетия была начерчена граница между армянами и азербайджанцами.

"Ну и конечно, санкции Запада в отношении РФ. Которые будут лишь усиливаться. США, Великобритания их уже озвучивают. Пока молчит Франция, лидер которой Макрон весьма уязвлен итогами московских переговоров с Путиным. Так что, думаю, что санкции - аргумент намного более серьезный, чем его рассматривают некоторые. Необходимо понимать, что недовольство Запада ревизионизмом РФ уже достигло своего апогея", - подытожил Саркисян.