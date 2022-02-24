Четверг, 24 Февраля 2022 11:46

АрмИнфо.Признание Арменией или даже любое проявление одобрения независимости Донецка и Луганска нанесет весьма существенный удар по нашим позициям в урегулировании Арцахской проблемы. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель общественной организации "Свободный гражданин" Овсеп Хурщудян.

"В частности, я усматриваю в свете предстоящего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, важно отметить, что по приглашению российского президента Путина, в том числе и такую опасность. Более того, данная встреча, на мой взгляд, чревата для нас и другими угрозами. Текущая ситуация в Украине наглядно демонстрирует непрогнозируемый характер действий Владимира Путина. И думаю, что он будет пытаться реализовать политику привлечения к разделению ответственности за собственные действия как можно большего числа лидеров других стран", - заметил он.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Обратившись к гражданам Украины, Путин заявил, что "крымчане сделали свой выбор, действия России являются самозащитой от создаваемых угроз". После чего призвал "к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед".

Согласно Хуршудяну, перспектива предполагаемого расширения Союзного государства России и Беларуси на другие страны постсоветского пространства представляет собой угрозу для их суверенитета и независимости. И недавнее выступление белорусского президента Лукашенко, в этом свете, выглядело совершенно неслучайно. На фоне происходящего в Украине, эксперт считает, что Москва в первую очередь предпримет шаги в направлении зависящих от себя государств. В текущей ситуации, на его взгляд, крайне важно добиться отсутствия Армении даже в числе государств, приветствующих последние действия РФ.

По прогнозам эксперта, подобными действиями российская элита ведет собственную страну по крайне опасному и чреватому самыми негативными последствиями пути. В этом свете, он напомнил, что даже такая довольно мощная, имеющая серьезные ресурсы в противостоянии с Западом, страна как СССР холодную войну проиграла. После чего распалась. Однако, начиная со своей Мюнхенской речи, российский президент Путин заменил статус РФ как партнера Запада на статус противника. И всеми последними действиями на украинском направлении последовательно этот статус углубляет, забывая, что Россия - даже не СССР, а половина мира уже не коммунистическая. Забывая, что сегодня Россия - изолированное государство, имеющее вражеские отношения даже с некоторыми постсоветскими государствами.

"До последнего момента Запад старательно избегал проявлений особой реакции на российский ревизионизм. Однако, теперь, думаю, что ответом Запада на углубление ревизионистской политики РФ станут действия в направлении конкретно российской власти. Терпеть долго коллективный Запад не будет. Особенно на фоне проявлений недовольства в самом российском обществе. Таким образом, на Западе, скорее всего, уже принято по Путину решение. И теперь они будут пытаться его реализовать, расшатывая пирамиду российской власти с целью достичь замены Путина на более прогнозируемого политика", - подытожил Хуршудян.