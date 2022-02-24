Четверг, 24 Февраля 2022 11:46

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (ANCA) расширил массовые призывы увеличить помощь США Арцаху и сократить военную помощь Азербайджану перед лицом продолжающейся антиармянской агрессии режима президента Алиева и гуманитарного и экономического кризиса, с которым столкнулись более 100 000 армян, перемещенных из-за Нагорного Карабаха в результате нападения Турции и Азербайджана в 2020 году. Об этом говорится в сообщении ANCA.

"Арцах остается пустыней гуманитарной помощи США - только скудная помощь USAID армянским беженцам, вынужденным переселиться из Арцаха в Армению, и почти никакой помощи тем, кто остался", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

При этом он убежден, что Администрации Байдена и Конгрессу давно пора оказать значимую помощь для удовлетворения неотложных потребностей в жилье, продовольствии, водной безопасности, здравоохранении и разминировании неразорвавшихся боеприпасах в Арцахе.

Также сообщается, что ANCA запустила правозащитную онлайн-кампанию, www.anca.org/aid, призывая лидеров Конгресса, разрабатывающих законопроект об иностранной помощи на 2023 финансовый год, обеспечить:

- Не менее 100 000 000 долларов США для оказания срочно необходимой прямой гуманитарной помощи и помощи в целях развития более чем 100 000 армян, подвергшихся этнической чистке со стороны Азербайджана на их родине в Арцахе, помогая этим семьям восстановить свою жизнь и безопасно переселиться на свою исконную армянскую родину;

- Ни одно из средств, выделенных в соответствии с законопроектом о государственно- иностранных операциях на 23 финансовый год, не должно предоставляться Азербайджану на военные программы или программы безопасности, включая, помимо прочего, раздел 333 (наращивание потенциала), иностранное военное финансирование и международное военное образование и обучение;

- Не менее 100 000 000 долларов США для укрепления безопасности и суверенитета Армении от продолжающейся азербайджанской агрессии, вторжений и оккупации.

Также отмечается, что ANCA пошел на этот шаг, в ответ на призывы Омбудсменов Армении и Арцаха Арман Татоян и Гегам Степанян, которые продолжают бить тревогу по поводу продолжающейся азербайджанской агрессии против приграничных сел Арцаха, обращая особое внимание на ситуацию в мартунинских селах Кармир Шука и Тагавард.

"Сообщается о проблемах с водной безопасностью в районе села Агавно, где вооруженные азербайджанские военнослужащие зарезали и выбросили останки крупного рогатого скота, отравили воду. О проблемах с водной безопасностью также сообщают в Гегаркуникской и Сюникской областях Армении", - говорится в сообщении.

В организации также выразили возмущение тем обстоятельством, что лишь Агентство США по международному развитию (USAID) оказало помощь вынужденным переселенцам из Арцаха, да и то лишь в виде 2,5 миллиона долларов. "По данным USAID, около 4,5 млн долларов США было предоставлено в виде "новой и перепрофилированной помощи для реагирования на сложный гуманитарный кризис, возникший в результате боевых действий в Нагорном Карабахе и связанного с конфликтом возрождения COVID-19 в Армении". Хотя есть сообщения о продолжающейся помощи Арцаху в разминировании на низком уровне, никаких значительных средств для удовлетворения серьезных потребностей в еде, воде и жилье перемещенных армян в Армении или Арцахе не было выделено или распределено", - отметили в ANCA.

При этом в организации выразили недовольство тем обстоятельством, что военная помощь США Азербайджану на сумму 120 миллионов долларов продолжается, даже несмотря на то, что на этой неделе Азербайджан расширил свои связи с Россией, подписав совместную декларацию о двустороннем союзническом сотрудничестве.