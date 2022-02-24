Arminfo.info




 Четверг, 24 Февраля 2022 11:28
Марианна Мкртчян

Оппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении

Оппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении

АрмИнфо. В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении. Подобного мнения придерживается депутат армянского парламента от фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.

Он констатировал, что последнюю неделю Азербайджан осуществляет различного рода провокации на линии соприкосновения с Арцахом. Абрамян отметил, что этот проявляется в виде нарушений режима прекращения огня из огнестрельного оружия, сопровождающаяся увеличением количества дезинформации.

"Россия, повышая уровень отношений с Азербайджаном, попытается удержать  его в поле максимальной предсказуемости, но дыхание Турции за спиной Азербайджана увеличивает вероятность пограничных инцидентов и вообще нарушений режима прекращения огня. У Турции есть четкая антироссийская позиции по процессам вокруг Украины и  в ответ на российскую операцию не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении", - считает оппозиционер.

При этом он убежден, что вопрос здесь даже не в желании Азербайджана, и есть опасность, что Турция попытается инициировать некую дестабилизацию в Южно- кавказском регионе, вынудив Россию приложить дополнительные усилия и ресурсы на Кавказе.

"Кстати, эта опасность существует в тех регионах, где Россия активно борется за влияние с Турцией или другими акторами. Так что в Армении и в Арцахе нужно повышать бдительность, и это в первую очередь относится к структурам, обеспечивающим внутреннюю и внешнюю безопасность", - подытожил Абраамян.

Отметим, что президент России Владимир Путин сегодня объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса.

Минобороны РФ сообщило позже о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Минобороны также сообщило, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают, а военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.  В свою очередь

В свою очередь Генштаб Украины заявил, что сегодня, 24 февраля, в районе проведения операции Объединённых Сил сбиты 5 самолетов и вертолет ВС Российской Федерации.  Генеральный штаб Украины также сообщил, что российские войска нанесли ракетно- бомбовые удары по шести украинским аэродромам. "Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакине, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в связи с событиями на Украине. На заседании будет дана оценка ситуации на Украине.  Заявление турецкого лидера ожидается после саммита. 


Лента новостей
Армения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией:  ПашинянАрмения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией:  Пашинян
Глава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТОГлава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО
В Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношенийВ Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
В Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чисткиВ Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чистки
В Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан АрменииВ Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан Армении
В Вооруженных силах РА произведено ряд назначенийВ Вооруженных силах РА произведено ряд назначений
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Мы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства РоссииМы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства России
Сердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦСердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦ
Артак Давтян покинул пост начальника Генштаба АрменииАртак Давтян покинул пост начальника Генштаба Армении
Лайнер авиакомпании Лайнер авиакомпании "Армения" по требованию российских диспетчеров совершил незапланированную посадку в Самаре
Армения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom HouseАрмения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom House
Армения придает большое значение ключевой роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта: ПашинянАрмения придает большое значение ключевой роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта: Пашинян
Алиев: признание Москвой ДНР и ЛНР ничего не меняет для союзничества РФ и АзербайджанаАлиев: признание Москвой ДНР и ЛНР ничего не меняет для союзничества РФ и Азербайджана
Прогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назадПрогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назад
Прогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по АрцахуПрогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по Арцаху
ANCA негодует: ANCA негодует: "Арцах - пустыня гуманитарной помощи США"
Оппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и АрменииОппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении
Армянские авиакомпании не летают в Украину и на юг России: КГААрмянские авиакомпании не летают в Украину и на юг России: КГА
За сутки в Армении подтвердилось 764 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 970 человекЗа сутки в Армении подтвердилось 764 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 970 человек
Заявление: Посольство Армении в Украине работает в полном составеЗаявление: Посольство Армении в Украине работает в полном составе
Сурен Папикян с рабочим визитом отбыл в РоссиюСурен Папикян с рабочим визитом отбыл в Россию
Иранская сторона азербайджанским депутатам: Надписи на стенах Иранская сторона азербайджанским депутатам: Надписи на стенах "Голубой мечети" - это история, не подлежащая фальсификации
МО Армении: Азербайджан продолжает политику дезинформирования о приграничной обстановкеМО Армении: Азербайджан продолжает политику дезинформирования о приграничной обстановке
Путин объявил о начале спецвоенной операции в Донбассе: Зеленский обратился к россиянамПутин объявил о начале спецвоенной операции в Донбассе: Зеленский обратился к россиянам
Пресс-секретарь МИД РА: Надеемся, что российско-азербайджанская союзническая декларация поспособствует урегулированию Нагорно-Карабахского конфликтаПресс-секретарь МИД РА: Надеемся, что российско-азербайджанская союзническая декларация поспособствует урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта
Эрдоган: Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности УкраиныЭрдоган: Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности Украины
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Прогноз: Большая война уже неминуемаПрогноз: Большая война уже неминуема
В Баку решили В Баку решили "поучить истории" внешнеполитическое ведомство России
Политолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нетПолитолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нет
"Боевое братство" призвало армянских добровольцев воздержаться от участия в возможной российско-украинской войне
Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской "Голубой мечети" в Ереване
Эрдоган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг другаЭрдоган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга
Министр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую ФедерациюМинистр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую Федерацию
Денис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повесткеДенис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повестке
Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в АрмениюТри фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению
Омбудсмен Армении поставил под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войскОмбудсмен Армении поставил под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войск
Арман Татоян: Мы должны требовать гарантий безопасности у властейАрман Татоян: Мы должны требовать гарантий безопасности у властей
Денис Автономов: Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами ДНР и ЛНРДенис Автономов: Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами ДНР и ЛНР
Украинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствийУкраинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствий
Правящая фракция Армении провалила проведение внеочередного заседания НС по осуждению т.н. Правящая фракция Армении провалила проведение внеочередного заседания НС по осуждению т.н. "Шушинской декларации"
Армения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связиАрмения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связи
Оппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантовОппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантов
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Армении стабильно снижаются - ПашинянПоказатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Армении стабильно снижаются - Пашинян
За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человекаЗа сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
В РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставкуВ РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставку
Блогер Александр Лапшин высмеял поездку Ильхама Алиева в Москву и посоветовал ему учить историюБлогер Александр Лапшин высмеял поездку Ильхама Алиева в Москву и посоветовал ему учить историю
МИД Армении: В повестке дня нет вопроса о признании ДНР и ЛНРМИД Армении: В повестке дня нет вопроса о признании ДНР и ЛНР
В Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформацию
Ереван: Решительно осуждаем уголовные преследования бывших президентов Армении со стороны Азербайджана по ложным и антиармянским мотивамЕреван: Решительно осуждаем уголовные преследования бывших президентов Армении со стороны Азербайджана по ложным и антиармянским мотивам
Ованес Игитян возглавит диппредставительство Армении в ЛитвеОванес Игитян возглавит диппредставительство Армении в Литве
Кальюранд: Европарламент не признал окончательные итоги 44-дневной войны в зоне карабахского конфликтаКальюранд: Европарламент не признал окончательные итоги 44-дневной войны в зоне карабахского конфликта
Путин: Россия продолжит оказывать содействие в регулировании спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничныхПутин: Россия продолжит оказывать содействие в регулировании спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных
Армения и Литва углубляют отношения в правоохранительной сфереАрмения и Литва углубляют отношения в правоохранительной сфере
Через приложение IDpay стало возможным отправлять денежные переводы из России на любые карты армянских банковЧерез приложение IDpay стало возможным отправлять денежные переводы из России на любые карты армянских банков
Прогноз: Признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего нового в конфликт не привнесетПрогноз: Признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего нового в конфликт не привнесет
Эксперт: Россия устанавливает <буферный занавес>Эксперт: Россия устанавливает <буферный занавес>
В Ереване созвано заседание Совбеза: обсудили вызовы и процессы на международной аренеВ Ереване созвано заседание Совбеза: обсудили вызовы и процессы на международной арене
Путин Алиеву: В разблокировке региональных коммуникаций заинтересованы не только Азербайджан и Армения, но и РоссияПутин Алиеву: В разблокировке региональных коммуникаций заинтересованы не только Азербайджан и Армения, но и Россия
Читать больше



Эксперты
Прогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назадПрогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назад
Прогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по АрцахуПрогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по Арцаху
Прогноз: Большая война уже неминуемаПрогноз: Большая война уже неминуема
Политолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нетПолитолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нет
Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у властиАналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности