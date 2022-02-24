Четверг, 24 Февраля 2022 11:28

АрмИнфо. В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении. Подобного мнения придерживается депутат армянского парламента от фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.

Он констатировал, что последнюю неделю Азербайджан осуществляет различного рода провокации на линии соприкосновения с Арцахом. Абрамян отметил, что этот проявляется в виде нарушений режима прекращения огня из огнестрельного оружия, сопровождающаяся увеличением количества дезинформации.

"Россия, повышая уровень отношений с Азербайджаном, попытается удержать его в поле максимальной предсказуемости, но дыхание Турции за спиной Азербайджана увеличивает вероятность пограничных инцидентов и вообще нарушений режима прекращения огня. У Турции есть четкая антироссийская позиции по процессам вокруг Украины и в ответ на российскую операцию не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении", - считает оппозиционер.

При этом он убежден, что вопрос здесь даже не в желании Азербайджана, и есть опасность, что Турция попытается инициировать некую дестабилизацию в Южно- кавказском регионе, вынудив Россию приложить дополнительные усилия и ресурсы на Кавказе.

"Кстати, эта опасность существует в тех регионах, где Россия активно борется за влияние с Турцией или другими акторами. Так что в Армении и в Арцахе нужно повышать бдительность, и это в первую очередь относится к структурам, обеспечивающим внутреннюю и внешнюю безопасность", - подытожил Абраамян.

Отметим, что президент России Владимир Путин сегодня объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса.

Минобороны РФ сообщило позже о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Минобороны также сообщило, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают, а военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя. В свою очередь

В свою очередь Генштаб Украины заявил, что сегодня, 24 февраля, в районе проведения операции Объединённых Сил сбиты 5 самолетов и вертолет ВС Российской Федерации. Генеральный штаб Украины также сообщил, что российские войска нанесли ракетно- бомбовые удары по шести украинским аэродромам. "Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакине, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в связи с событиями на Украине. На заседании будет дана оценка ситуации на Украине. Заявление турецкого лидера ожидается после саммита.