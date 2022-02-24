Четверг, 24 Февраля 2022 11:25

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 4 467 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 764 граждан (17,1% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 970 человек, скончалось - 14.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 24 февраля фактическое лечение получает 11 557 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 879 685 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 418 220 случаев заражения (14,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 396 670 человек (94,8%), скончалось - 8 392 (2%).