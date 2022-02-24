Четверг, 24 Февраля 2022 11:21

АрмИнфо. Посольство Ирана в Армении отреагировала на высказывания азербайджанских депутатов об иранской "Голубой мечети" в центре Еревана.

"Голубая мечеть, символ иранского искусства, за последние три десятилетия вновь стала местом молитвы и собраний мусульман, находящихся в Армении, и туристической достопримечательностью. Очень приятно, что сохранилась ее многовековая персидская эпиграфика! Кто может их прочитать?" - говорится в сообщении посольство Ирана в Армении в Twitter.

В свою очередь учредительный директор фонда "Центр развития стратегического сотрудничества Армения-Иран" Пуя Хоссейни более жестко отреагировал на высказывания азербайджанских парламентариев, обвинив их в невежестве.

"Два так называемых азербайджанских депутата посетили знаменитую иранскую "Голубую мечеть" в Ереване. Один из них под влиянием собственного сильного воображения, как и многих жителей его Бакинского вилайета написал на своей странице в Facebook: "Мы посетили Голубую мечеть. Насколько нам известно, это единственный азербайджанский памятник, сохранившийся в Ереване. Хотя надписи на стенах принадлежат другой стране, стены, архитектура и дух принадлежат только нам. Мы верим, что однажды настоящие владельцы этой мечети смогут поднять свои молитвы. И молитвы азербайджанцев хороши, они наконец-то исполняются". В первую очередь этих "депутатов" надо учить тому, что надписи на стенах "Голубой мечети" называются историей, что неоспоримо, фальсифицировать невозможно. Я уверен, что они внимательно читают надписи на стене. И они прекрасно знают, что эта мечеть была построена в 1766 году. То же самое следует сказать о мечетях и церквях Арцаха, которые являются ирано-армянским историко-культурным наследием. А камни и пыль на их стенах, столбы стен в разы старше фальшивой "азербайджанской" страны, у которой кстати всего 100 лет "истории", которая кстати, украл свое название у Ирана, подражая названию провинции в его северо-западном регионе", - с возмущением написал иранский эксперт.

При этом он назвал не удивительным тот факт, что жители "страны" без корней и истории, от своего циничного шефа до детей школьного возраста заняты планомерной фальсификацией истории, выдумывания истории для себя, кражи ценностей историко- культурного наследия цивилизованных народов.

"И вот эти два "депутата" бакинского вилайета, которые как крысы вкрались в "Голубую мечеть" Еревана и оттуда, оскверняя святость мечети и фальсифицируя историю, сделали циничное политическое заявление, как и их шеф. Им следует знать, что как в Иране армянские церкви и историко-культурное наследие оберегались, оберегаются и будут оберегаться иранским как зеница оку, точно так же армянский народ сохранил и оберегает иранские мечети, исторические и культурные ценности в Армении и в Арцахе", - подчеркнул Хоссейни.

В заключение он отметил, что эта генетическая культура является результатом цивилизаций, созданных двумя народами - армянским и персидским из глубины веков, что не является предметом ума тех, кто не имеет этнических корней, истории или цивилизации. "Именно поэтому они с варварством атаковали и пытаются стереть и исказить исторические и культурные ценности двух наших народов" - резюмировал эксперт.

Напомним, что ранее азербайджанские депутаты, участвовавшие в заседании ПА "Евронест" в Ереване, посетили "Голубую мечеть", сфотографировались у нее и заявили, что мечеть азербайджанская.