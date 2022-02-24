Четверг, 24 Февраля 2022 10:44

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана, продолжает политику регулярного дезинформирования о приграничной обстановке. Об этом говорится в заявлении МО Армении.

В этом ключе в армянском оборонном ведомстве отметили, что вечером 23 февраля противник заявил, что якобы подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным в

юго-восточной части армяно-азербайджанской границы.

"Министерство обороны РА еще раз призывает азербайджанскую сторону воздержаться от распространения заведомо ложной информации о приграничной ситуации. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА", - отметили в МО РА.