Четверг, 24 Февраля 2022 10:38

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал он.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

"Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России", - заявил Путин.

По словам президента, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. "Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", - сказал он.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.

В основе политики России - свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, отметил Путин. "Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", - добавил он.

Ответственность за кровопролитие, заявил глава государства, будет на совести правящего на Украине режима.

Путин обратился в том числе и к украинским военным, отметив, что они давали присягу на верность народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину. "Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине", - сказал он.

Президент призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. При этом он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.

Путин отметил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ. "Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому - помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", - добавил он.

Говоря о НАТО, глава российского государства напомнил, что Альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

"Почему все это происходит (расширение НАТО. - Прим. ред.)? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?" - задался вопросом Путин.

Вместе с тем он отметил, что Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. "Надеюсь, что я буду услышан", - сказал президент.

Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и россиян в связи с началом операции в Донбассе. "В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", - сказал он в своем обращении.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Однако, большую часть обращения Зеленский произнёс по-русски. Сначала он отметил, что инициировал звонок президенту России, однако последний не ответил. Затем он обратился к гражданам России, как он сказал, как гражданин Украины, а не как президент. По словам Зеленского, на границе сконцентрировано до 200 тысяч российских солдат, и они в ближайшее время могут перейти в наступление, и это может стать началом большой войны на европейском континенте.

"Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, а не спины. С вами [гражданами России] нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте.

О том, что может произойти со дня на день, говорит сегодня весь мир. Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий. И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации", - заявил глава Украины.

"Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное - люди теряют своих близких. Теряют себя. На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой - это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч и десятков тысяч смертей. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Есть ли эти люди среди вас? Я уверен.

Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие. Обычные люди. Мужчины. Женщины. Старики. Дети. Отцы. А главное - Матери! Ровно так же, как и люди в Украине! И так же, как власть в Украине, - как бы вас не пытались убедить в обратном", - отметил он.

За несколько часов до этого обращения ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой помочь войсками в борьбе против украинской армии. А Зеленский ввел на Украине чрезвычайное положение.

Стоит также заметить, что сейчас поступает противоречивая информация о ситуации на востоке Украины. Очень много информационных вбросов и о проводимых действиях, и о пострадавших, и о разрушениях.