Четверг, 24 Февраля 2022 00:15

АрмИнфо.Межгосударственное союзническое сотрудничество, сложившееся между Арменией и Россией, основанное на многовековой дружбе народов, носит самодостаточный характер, и никоим образом не обусловлено отношениями с третьими странами, если только они не развиваются в ущерб армяно-российскому союзу.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваган Унанян, на просьбу российского агентства <Спутник> прокомментировать позицию Армении в отношении подписанной накануне президентом РФ Владимиром Путиным и главой АР Ильхамом Алиевым декларации о союзническом взаимодействии.

По словам пресс-секретаря, Ереван и Москва на различных уровнях, в том числе на высоком и самом высоком, предпринимают последовательные шаги по расширению отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах во благо развития наших стран в условиях гарантированной безопасности.

Надеемся, что подписанная 22 февраля в Москве декларация, предоставит дополнительную возможность для реализации положений трех трехсторонних заявлений, принятых лидерами Армении, России и Азербайджана, что также поспособствует долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, - подчеркнул Ваган Унанян.

Напомним, что накануне по итогам переговоров в Кремле президенты России и Азербайджана подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Как ранее отметил российский лидер, документ приурочен к "заметному событию в наших двусторонних отношениях - 30-летию установления дипломатических отношений". Подписание декларации Путин назвал новым этапом в развитии российско-азербайджанских связей.

Алиев подчеркнул, что декларация достаточно обширная, в ней более 40 пунктов, она охватывает важнейшие сферы взаимодействия и будет иметь важнейшее значение для будущего двусторонних отношений. Президент Азербайджана также отметил, что документ "однозначно будет иметь очень позитивное значение" для двух стран, их взаимодействия, а также для региональной безопасности.