Среда, 23 Февраля 2022 21:31

АрмИнфо. Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности Украины, и в этом заключается принципиальная позиция Анкары. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом, турецкий лидер подчеркнул необходимость достижения результатов на основе минских договоренностей. Он отметил, что усложнением имеющихся проблем, и в особенности военное противостояние, не принесут никому пользы. «Анкара придавала и придает большое значение продолжению дипломатических контактов и переговорам, и готова внести вклад в снижение напряженности и поддержание мира», - сказал Эрдоган.

Лидер Турции вновь озвучил призыв к диалогу и приоритетности дипломатии, указав, что Анкара придерживается конструктивных подходов и в рамках НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что всегда придавал особое значимое внимание тесному диалогу с президентом Путиным по региональным вопросам, что привело к позитивным результатам. Анкара сохраняет решимость к поддержке сложившегося взаимопонимания, заверил глава турецкого государства.

Турецкий руководитель также отметил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию с целью участия в заседании Стратегического совета высокого уровня, как это было согласовано во время визита в Сочи в сентябре 2021 года.