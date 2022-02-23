Среда, 23 Февраля 2022 18:15

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Азербайджана решило "поучить истории" внешнеполитическое ведомство России. Так, в Баку возомнили, что историю Российской Федерации знают лучше, чем сама мировая держава, имеющая многовековую историю, и решили дать советы по факту описания содержания текста Туркменчайского договора.

В МИД Азербайджана обвинили российское внешнеполитическое ведомство в искажении текст Туркменчайского соглашения на официальной странице МИД РФ в социальных сетях.

"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИД Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - отмечается в заявлении МИД АР, которое как государственного образование даже не существовало на тот момент.

Баку в тексте документа задело наличие упоминаний об Армении. Так, в Баку заверяют, что выражение "Восточная Армения" никак не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и призывают МИД России исправить якобы недостоверную информацию.

Отметим, что историко-документальный департамент МИД России накануне опубликовал текст с историческим экскурсом.

В нем, в частности, напоминается, что 22 (10) февраля 1828 г. между Российской империей и Персией был подписан Туркманчайский мирный договор, завершивший вторую русско-персидскую войну 1826-1828 гг.

В Договоре подтверждалось преимущественное право России держать военный флот в Каспийском море, а также свобода плавания российских торговых судов. К Российской империи отошли Эриванское и Нахичеванское ханства (Восточная Армения). Правительство Ирана обязалось не препятствовать переселению армян в Армянскую область, созданную на территории этих ханств, что способствовало объединению армянского народа в составе Российской империи.

Стороны обменялись миссиями на уровне посланников и установили консульские отношения. Одновременно с договором был подписан <Акт о торговле>, по которому русские купцы получали право свободной торговли на всей территории Ирана.

Туркманчайский мир явился крупным успехом российской дипломатии. Он способствовал усилению влияния России на Среднем Востоке и стал основой российско-персидских отношений вплоть до 1917 года.

В выработке условий Договора важную роль сыграл русский поэт и дипломат А.С.Грибоедов - в то время выполнявший обязанности редактора протоколов конференции. Он внес некоторые важные уточнения в текст мирного трактата - в частности, в ту часть, которая касалась условий переселения и амнистии населения пограничных регионов. Грибоедовым был также составлен и отредактирован окончательный текст проекта договора. В октябре 1828 г. он был назначен полномочным министром в Тавризе. 11 февраля (30 января) 1829 г. выдающийся русский дипломат трагически погиб на служебном посту во время спровоцированного нападения на российскую миссию в Тегеране фанатичной толпы.