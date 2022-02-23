Среда, 23 Февраля 2022 17:01

АрмИнфо.. Конгрегация "Боевое братство" обратилось к армянскими добровольцам с призывом воздержаться от участия в возможной российско-украинской войне.

Так, в заявлении конгрегации, в частности, отмечается: "Принимая во внимание появившиеся в последнее время слухи о том, что в возможной российско-украинской войне могут принять участие армянские добровольцы, "Боевое братство" обращается к своим соратникам по войне 2020 года с призывом воздержаться от какого-либо участия в этой войне. Такое участие не может быть связано с интересами армянского народа, и просто позорно, после того, что в своей решительной борьбе у армянского народа не было союзника. Как в прошлом, так и сегодня армянский народ продолжает бороться и делает это в одиночку, исходя из своих сил и с надеждой, и должен сосредоточить свои усилия, в том числе свой самый ценный, боевой потенциал, исключительно на своей борьбе".

Вместе с тем подчеркивается, что возможная русско-украинская война - исключительно дело сторон, вовлеченных в этот конфликт, армянский народ в ней не заинтересован.

"Наш единственный возможный интерес здесь может заключаться в том, чтобы протрезветь и наконец, понять, что в большом регионе, который становится все более и более нестабильным, наша единственная задача должна состоять в том, чтобы организоваться, усилить сопротивление, коренным образом изменить общественное сознание и жизнь, поставить конец преступной беспечности. "Боевое братство" предупреждает правительство Армении воздерживаться от любых безрассудных шагов или, во всяком случае, не допускать, чтобы Армения любой ценой была официально или неофициально вовлечена в российско-украинский конфликт, будь то под предлогом ОДКБ или любого другого формата", - говорится в заявлении.