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 Среда, 23 Февраля 2022 16:59
Марианна Мкртчян

Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской "Голубой мечети" в Ереване

Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской "Голубой мечети" в Ереване

АрмИнфо.Молодежный союз АРФ "Дашнакцутюн" решительно осуждает возбуждение уголовного дела против граждан, которые накануне провели справедливую акцию протеста против визита членов азербайджанской делегации в Армению.

В поступившем в АрмИнфо заявлении Молодежного союза АРФД напоминается, что группа членом Союза 22 февраля провела акцию, направленную против визита азербайджанских делегатов в Армению.

"Акция носила исключительно мирный характер. Протестующие направились к гостинице "Армения Мариотт", где, как сообщается, остановились члены делегации, чтобы потребовать от делегатов враждебной страны немедленно освободить армянских военнопленных и покинуть оккупированные армянские территории. Мирной акции протеста воспрепятствовала Полиция РА, представители которой с применением грубой, незаконной и несоразмерной силы доставили в Центральное управление полиции 25 человек", - говорится в заявлении дашнакцаканов.

Отмечается, что среди задержанных были граждане не участвующие в акции, ветераны войны, женщины и несовершеннолетние. Также задержан журналист телеканала "Еркир- медиа", который осуществлял свою профессиональную деятельность.

"В результате действий полиции одному из задержанных была сломана рука.  В отделении продолжился произвол со стороны полицейских, где в ответ на антиправительственные лозунги задержанных сотрудники полиции применили грубую силу. В отношении всех подвергнутых приводу были возбуждены уголовные дела.

Заявление, распространенное сегодня Полицией РА, явно фальсифицирует произошедшие события и причинно-следственные связи инцидента.

АРФ Дашнакцутюн решительно осуждает возбуждение уголовных дел в отношении граждан, вышедших на справедливую акцию протеста против членов азербайджанской делегации, и считает это очевидным проявлением антиармянской политики, проводимой нынешними властями Армении.

Призываем Защитника прав человека РА, правозащитные и международные организации дать четкую оценку заведомо незаконным действиям Полиции РА 22 февраля", - говорится в заявлении Молодежного крыла АРФД.

Примечательно, что пока полиция Армении преследует мирных демонстрантов, которые выразили свое недовольством визитом азербайджанских парламентариев в Ереван, последние не только свободно разгуливают по армянской столице, но еще и пытаются фальсифицировать историю, выражая притязания на религиозные объекты Ирана.

Так, как стало известно сегодня из Твиттера председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таира Миркишили  - одного из азербайджанских парламентариев, который прибыл в Ереван, они сегодня посетили "Голубую мечеть".  "Мы были в "Голубой мечети". Насколько нам известно, это единственный сохранившийся в Ереване памятник Азербайджана. Несмотря на то, что на его стенах имеются надписи, относящиеся к другому государству, его стены, его архитектура, его дух принадлежат именно нам. Мы почувствовали это родство, верю, что и мечеть это почувствовала. Мы верим, что истинные хозяева вскоре смогут совершать свои молитвы в этой мечети", - написал председатель комитета, таким образом, в духе азербайджанской политики попытался присвоить на этот раз уже иранский религиозный объект.

Напомним, что двое азербайджанских депутатов, получив гарантии безопасности от властей Армении,  смогли принять участие в прошедшем в Ереване заседании "Евронест".  


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