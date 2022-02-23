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АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о нормализации отношений с Арменией.
Как сообщает, он отметил, что если Армения решительно настроена на продолжение процесса, начатого со спецпредставителями, то закрытие границ для Турции не является темой разговора.
Вместе с тем, Эрдаган убежден, что азербайджано-армянские отношения и турецко- армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга.
По его словам, все должны действовать конструктивно, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью.
Президент Турции отметил, что все эти процессы, как и было до сегодняшнего дня, будут и впредь тесно координироваться с Азербайджаном.
Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.
Согласно достигнутым договоренностям, следующая встреча пройдет завтра, 24 февраля в Вене.
О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При это он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.
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|Эрдоган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга
|Министр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую Федерацию
|Денис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повестке
|Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению
|Омбудсмен Армении поставил под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войск
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|Денис Автономов: Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами ДНР и ЛНР
|Украинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствий
|Правящая фракция Армении провалила проведение внеочередного заседания НС по осуждению т.н. "Шушинской декларации"
|Армения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связи
|Оппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантов
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|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
|В РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставку
|Блогер Александр Лапшин высмеял поездку Ильхама Алиева в Москву и посоветовал ему учить историю
|МИД Армении: В повестке дня нет вопроса о признании ДНР и ЛНР
|В Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформацию
|Ереван: Решительно осуждаем уголовные преследования бывших президентов Армении со стороны Азербайджана по ложным и антиармянским мотивам
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|Кальюранд: Европарламент не признал окончательные итоги 44-дневной войны в зоне карабахского конфликта
|Путин: Россия продолжит оказывать содействие в регулировании спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных
|Армения и Литва углубляют отношения в правоохранительной сфере
|Через приложение IDpay стало возможным отправлять денежные переводы из России на любые карты армянских банков
|Прогноз: Признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего нового в конфликт не привнесет
|Эксперт: Россия устанавливает <буферный занавес>
|В Ереване созвано заседание Совбеза: обсудили вызовы и процессы на международной арене
|Путин Алиеву: В разблокировке региональных коммуникаций заинтересованы не только Азербайджан и Армения, но и Россия
|Адвокаты Кочаряна не понимают сути обвинений и ходатайствуют об обращении в Конституционный суд
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|Омбудсмен Армении провел встречу с послом Германии
|Движение "5165" призывает высшее руководство Армении и России признать суверенитет Республики Арцах
|Армения и Греция изучают возможности укрепления сотрудничества в сфере управления
|Заседание "Евронест" в Ереване: Мир и стабильность на Южном Кавказе - разговор слепого с глухим
|"В Европе должны открыть свои глаза и уши": В Ереване проходит акция протеста
|В Ереване проходят заседания комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест"
|Араик Арутюнян: В Арцахе приветствуют решение Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
|Офис Омбудсмена Армении завершил исследование-отчет о новых доказательствах военных преступлениях Азербайджана в период 44-дневной войны
|Россия заключила с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи
|Путин пригласил Пашиняна с официальным визитом в Россию
|В Ереване состоялось заседание бюро ПА "Евронест"
|Кремль обнародовал повестку переговоров Путин-Алиев
|Обеспокоенные ситуацией с демократией в Армении и приездом азербайджанских парламентариев проводят акцию протеста в центре Еревана
|Секретарь Совбеза Армении провел встречи с послами Швеции и Финляндии
|Вице-спикер парламента: Отвергнув осуждение "Шушинской декларации" Гражданский договор выбрал путь тюркизации
|Офис Кочаряна: Выпрашивающие у Азербайджана мир ценой национального достоинства, получают помощь именно от своих "конструктивных" друзей
|Вице-спикер НС РА провел переговоры с сопредседателями межпарламентской группы дружбы Австралия-Армения
|Прогноз: К слому текущего статус-кво на Южном Кавказе украинский кризис не приведет
|Прогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы
|Офис третьего президента РА: Внутри Армении Кочаряна и Саргсяна преследуют капитулировавшие власти, а за ее пределами их союзники - Алиевский клан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Сопредседатель ПА "Евронест" Андрюс Кубилюс выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества РА-ЕС
|Левон Кочарян: Два бывших президента Армении параллельно преследуются Алиевым и Пашиняном
|Читать больше
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