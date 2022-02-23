Среда, 23 Февраля 2022 16:10

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает, он отметил, что если Армения решительно настроена на продолжение процесса, начатого со спецпредставителями, то закрытие границ для Турции не является темой разговора.

Вместе с тем, Эрдаган убежден, что азербайджано-армянские отношения и турецко- армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга.

По его словам, все должны действовать конструктивно, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью.

Президент Турции отметил, что все эти процессы, как и было до сегодняшнего дня, будут и впредь тесно координироваться с Азербайджаном.

Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.

Согласно достигнутым договоренностям, следующая встреча пройдет завтра, 24 февраля в Вене.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При это он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.