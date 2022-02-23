Среда, 23 Февраля 2022 15:45

АрмИнфо.По поручению Президента Туркменистана 22 февраля 2022 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым находилась с официальным визитом в Российской Федерации (гор. Москва).

В ходе визита состоялся ряд встреч, на которых были обсуждены актуальные темы дальнейшего комплексного развития двусторонних отношений, определены задачи и планы по их интенсификации с учетом обоюдного потенциала.

На переговорах Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел России С.Лавровым был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по актуальной проблематике региональной и международной политики. Собеседники отметили, что сегодня туркмено-российские связи имеют устойчивый, стратегический характер, развиваются в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Президентами двух стран. Отмечалось, что тесное партнерство в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах между Туркменистаном и Россией в настоящее время выходит на новый уровень, развивается поступательно и целенаправленно.

В ходе переговоров руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и России подчеркнули большую значимость отмечаемого в этом году тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя странами. Подчеркивалось, что это событие ознаменовало собой новый этап в многовековой истории туркмено-российских связей, во-многом обеспечив их конструктивный, уважительный и равноправный характер на современном этапе.

В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств и члены делегаций осмотрели приуроченную к этой знаменательной дате фотовыставку.

Стороны договорились наращивать усилия по созданию условий для продолжения конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Председателем комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России Г.Карасиным была подчеркнута важность дальнейшего развития и наращивания межпарламентского сотрудничества.

В этом контексте стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением в мае 2022 года в Ашхабаде Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации. Подчёркивалось, что предстоящее мероприятие будет иметь важное значение для укрепления дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между государствами региона и Российской Федерацией, в обеспечении законодательной базы партнерства на долгосрочную перспективу.

В рамках официального визита Министра иностранных дел Туркменистана в Москву состоялась его встреча со Специальным представителем Президента Российской Федерации по делимитации и демаркации границы РФ с сопредельными государствами участниками СНГ, Руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю М.Петраковым.

В ходе беседы было отмечено, что взаимодействие Туркменистана и России вносит значительный конструктивный вклад в дело упрочения дружбы, сотрудничества и взаимовыгодного многостороннего партнёрства на Каспии, превращения каспийского региона в один из центров экономического, транспортно-логистического, энергетического и инвестиционного партнерств в Евразии. В этой связи стороны отметили особую важность запланированного на этот год в Туркменистане Шестого Саммита прикаспийских государств и договорились тесно взаимодействовать для успешной подготовки и проведения этого мероприятия.

Состоялась встреча делегации Туркменистана с Заместителем Председателя исполнительного комитета Содружества Независимых Государств И.Нематовым.

В ходе беседы отмечалось, что сотрудничество Туркменистана в рамках СНГ за последнее время получило новое качественные импульсы, направленные на усиление партнерских связей в экономике, промышленной кооперации, реализации крупных инфраструктурных проектов.

В связи с предстоящими 12 марта с.г внеочередными выборами Президента Туркменистана были предметно обсуждены вопросы организации на них работы наблюдательной миссии СНГ.

В рамках визита также состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Российской Федерации на уровне Заместителей министров иностранных дел двух стран во соответствии с подписанной программой сотрудничества между МИДами Туркменистан и РФ на текущий период.

По итогам визита делегации Туркменистана в Москву и проведенных двусторонних туркмено-российских переговоров было принято Совместное заявление Министров иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, а также подписаны следующие документы:

- «Дорожная карта» взаимодействия Туркменистана и Российской Федерации по вопросам региональной безопасности;

- План реализации основных направлений туркмено-российского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2025 годы;

- План мероприятий, посвящённых 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией.