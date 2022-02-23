Среда, 23 Февраля 2022 15:31

АрмИнфо.Сейчас на повестке не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов.

По его словам, Украина изъявила желание вступить в Альянс, и НАТО в этом Киеву не отказывает, но есть определенные условия, много вопросов, требующих решения. В этом ключе он пояснил, что армия должна соответствовать требованиям НАТО. По словам дипломата, это сложный процесс и даже в условиях войны, Украина старается приводить свою армию в соответствии со стандартами НАТО.

"Нам было неоднократно заявлено, что двери в НАТО для Украины открыты. Необходимо только наше решение и выполнение целого ряда условий. Сейчас, реально на повестке нет вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс", - сказал Автономов.

На уточнение, что же привело к тому, что переговоры провалились, и российская сторона признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, Автономов выразил убеждение, что это было шагом отчаяния со стороны России, так как Запад отказался от выполнения ее условий.

При этом он указал на невозможность Украины выполнять выдвинутые российской стороной условия. "Отказ Украины от вступления или невступления в НАТО или другие блоки - ее суверенное дело. Признать оккупированную территорию Крыма - российским, как мы можем признать или отдать свои территории. И как шутят наши военные, как отдать вооружение, которое уже поставлено на учет - старшина же не отдаст", - подытожил он