Arminfo.info




 Среда, 23 Февраля 2022 15:31
Марианна Мкртчян

Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению

Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению

АрмИнфо.Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению.

"На фоне ухудшения отношений между парламентами Армении и Арцаха премьер- министр Республики Армения организует теплый прием для депутатов парламента Азербайджана. Вчера Никол Пашинян встретился с депутатами парламента Азербайджана, прибывшими в Армению в рамках Парламентской ассамблеи "Евронест", и сегодня эти депутаты поблагодарили премьер-министра РА за теплый прием.

Вызывает тревогу отсутствие информации о том, что на этой встрече обсуждались настоящие вопросы, волнующие широкую общественность Республики Арцах:  безопасность, возвращение армянских пленных, уничтожение культурных ценностей на оккупированных территориях, ухудшение прав человека. В сложившейся ситуации считаем особенно важным возобновление сотрудничества между законодательными органами двух армянских государств через межпарламентскую комиссию, где будут обсуждаться актуальные вопросы. Принимая во внимание события в нашем регионе, призываем спикеров Национальных Собраний Арцаха и Республики Армения безотлагательно организовать заседание межпарламентской комиссии", - говорится в заявлении трех фракций НС НКР - "Справедливость", "АРФД" и "Демократическая партия Арцаха".


Лента новостей
Эрдаган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг другаЭрдаган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга
Министр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую ФедерациюМинистр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую Федерацию
Денис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повесткеДенис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повестке
Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в АрмениюТри фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению
Омбудсмен Армении поставил под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войскОмбудсмен Армении поставил под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войск
Арман Татоян: Мы должны требовать гарантий безопасности у властейАрман Татоян: Мы должны требовать гарантий безопасности у властей
Денис Автономов: Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами ДНР и ЛНРДенис Автономов: Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами ДНР и ЛНР
Украинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствийУкраинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствий
Правящая фракция Армении провалила проведение внеочередного заседания НС по осуждению т.н. Правящая фракция Армении провалила проведение внеочередного заседания НС по осуждению т.н. "Шушинской декларации"
Армения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связиАрмения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связи
Оппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантовОппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантов
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Армении стабильно снижаются - ПашинянПоказатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Армении стабильно снижаются - Пашинян
За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человекаЗа сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
В РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставкуВ РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставку
Блогер Александр Лапшин высмеял поездку Ильхама Алиева в Москву и посоветовал ему учить историюБлогер Александр Лапшин высмеял поездку Ильхама Алиева в Москву и посоветовал ему учить историю
МИД Армении: В повестке дня нет вопроса о признании ДНР и ЛНРМИД Армении: В повестке дня нет вопроса о признании ДНР и ЛНР
В Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении продолжают опровергать вражескую дезинформацию
Ереван: Решительно осуждаем уголовные преследования бывших президентов Армении со стороны Азербайджана по ложным и антиармянским мотивамЕреван: Решительно осуждаем уголовные преследования бывших президентов Армении со стороны Азербайджана по ложным и антиармянским мотивам
Ованес Игитян возглавит диппредставительство Армении в ЛитвеОванес Игитян возглавит диппредставительство Армении в Литве
Кальюранд: Европарламент не признал окончательные итоги 44-дневной войны в зоне карабахского конфликтаКальюранд: Европарламент не признал окончательные итоги 44-дневной войны в зоне карабахского конфликта
Путин: Россия продолжит оказывать содействие в регулировании спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничныхПутин: Россия продолжит оказывать содействие в регулировании спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных
Армения и Литва углубляют отношения в правоохранительной сфереАрмения и Литва углубляют отношения в правоохранительной сфере
Через приложение IDpay стало возможным отправлять денежные переводы из России на любые карты армянских банковЧерез приложение IDpay стало возможным отправлять денежные переводы из России на любые карты армянских банков
Прогноз: Признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего нового в конфликт не привнесетПрогноз: Признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего нового в конфликт не привнесет
Эксперт: Россия устанавливает <буферный занавес>Эксперт: Россия устанавливает <буферный занавес>
В Ереване созвано заседание Совбеза: обсудили вызовы и процессы на международной аренеВ Ереване созвано заседание Совбеза: обсудили вызовы и процессы на международной арене
Путин Алиеву: В разблокировке региональных коммуникаций заинтересованы не только Азербайджан и Армения, но и РоссияПутин Алиеву: В разблокировке региональных коммуникаций заинтересованы не только Азербайджан и Армения, но и Россия
Адвокаты Кочаряна не понимают сути обвинений и ходатайствуют об обращении в Конституционный судАдвокаты Кочаряна не понимают сути обвинений и ходатайствуют об обращении в Конституционный суд
Клиенты ВТБ (Армения) могут получить кредит на бизнес-картыКлиенты ВТБ (Армения) могут получить кредит на бизнес-карты
Омбудсмен Армении провел встречу с послом ГерманииОмбудсмен Армении провел встречу с послом Германии
Движение Движение "5165" призывает высшее руководство Армении и России признать суверенитет Республики Арцах
Армения и Греция изучают возможности укрепления сотрудничества в сфере управленияАрмения и Греция изучают возможности укрепления сотрудничества в сфере управления
Заседание Заседание "Евронест" в Ереване: Мир и стабильность на Южном Кавказе - разговор слепого с глухим
"В Европе должны открыть свои глаза и уши": В Ереване проходит акция протеста
В Ереване проходят заседания комиссий Парламентской ассамблеи В Ереване проходят заседания комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест"
Араик Арутюнян: В Арцахе приветствуют решение Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республикАраик Арутюнян: В Арцахе приветствуют решение Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
Офис Омбудсмена Армении завершил исследование-отчет о новых доказательствах военных преступлениях Азербайджана в период 44-дневной войныОфис Омбудсмена Армении завершил исследование-отчет о новых доказательствах военных преступлениях Азербайджана в период 44-дневной войны
Россия заключила с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и помощиРоссия заключила с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи
Путин пригласил Пашиняна с официальным визитом в РоссиюПутин пригласил Пашиняна с официальным визитом в Россию
В Ереване состоялось заседание бюро ПА В Ереване состоялось заседание бюро ПА "Евронест"
Кремль обнародовал повестку переговоров Путин-АлиевКремль обнародовал повестку переговоров Путин-Алиев
Обеспокоенные ситуацией с демократией в Армении и приездом азербайджанских парламентариев проводят акцию протеста в центре ЕреванаОбеспокоенные ситуацией с демократией в Армении и приездом азербайджанских парламентариев проводят акцию протеста в центре Еревана
Секретарь Совбеза Армении провел встречи с послами Швеции и ФинляндииСекретарь Совбеза Армении провел встречи с послами Швеции и Финляндии
Вице-спикер парламента: Отвергнув осуждение Вице-спикер парламента: Отвергнув осуждение "Шушинской декларации" Гражданский договор выбрал путь тюркизации
Офис Кочаряна: Выпрашивающие у Азербайджана мир ценой национального достоинства, получают помощь именно от своих Офис Кочаряна: Выпрашивающие у Азербайджана мир ценой национального достоинства, получают помощь именно от своих "конструктивных" друзей
Вице-спикер  НС РА провел переговоры с сопредседателями межпарламентской группы дружбы Австралия-АрменияВице-спикер  НС РА провел переговоры с сопредседателями межпарламентской группы дружбы Австралия-Армения
Прогноз: К слому текущего статус-кво на Южном Кавказе украинский кризис не приведет Прогноз: К слому текущего статус-кво на Южном Кавказе украинский кризис не приведет 
Прогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победыПрогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы
Офис третьего президента РА: Внутри Армении Кочаряна и Саргсяна преследуют капитулировавшие власти, а за ее пределами их союзники - Алиевский кланОфис третьего президента РА: Внутри Армении Кочаряна и Саргсяна преследуют капитулировавшие власти, а за ее пределами их союзники - Алиевский клан
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Сопредседатель ПА Сопредседатель ПА "Евронест" Андрюс Кубилюс выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества РА-ЕС
Левон Кочарян: Два бывших президента Армении параллельно преследуются Алиевым и ПашиняномЛевон Кочарян: Два бывших президента Армении параллельно преследуются Алиевым и Пашиняном
Исследование: Соотношение результата учебного процесса в Армении к его длительности составляет 8,3 года
Жанна Андреасян: Тавушский региональный колледж будет трансформирован в сельскохозяйственный образовательный комплексЖанна Андреасян: Тавушский региональный колледж будет трансформирован в сельскохозяйственный образовательный комплекс
Армия обороны Арцаха проинформировала российских миротворцев о нарушении режима перемирияАрмия обороны Арцаха проинформировала российских миротворцев о нарушении режима перемирия
В Армении участники войны выступили против дружбы с туркамиВ Армении участники войны выступили против дружбы с турками
Шармазанов Азербайджану: Третий президент Армении не боится за свое будущее и судьбШармазанов Азербайджану: Третий президент Армении не боится за свое будущее и судьб
Секретарь Совбеза Армении встретился вице-президентом ПА Секретарь Совбеза Армении встретился вице-президентом ПА "Евронест"
GeoProMining  в День книгодарения организовала акцию для молодых книголюбовGeoProMining  в День книгодарения организовала акцию для молодых книголюбов
В Армению прибыли азербайджанские депутатыВ Армению прибыли азербайджанские депутаты
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у властиАналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти
Прогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном КавказеПрогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном Кавказе
Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человекДемограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации СюникаПрогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позициюПолитолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности