Среда, 23 Февраля 2022 15:31

АрмИнфо.Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению.

"На фоне ухудшения отношений между парламентами Армении и Арцаха премьер- министр Республики Армения организует теплый прием для депутатов парламента Азербайджана. Вчера Никол Пашинян встретился с депутатами парламента Азербайджана, прибывшими в Армению в рамках Парламентской ассамблеи "Евронест", и сегодня эти депутаты поблагодарили премьер-министра РА за теплый прием.

Вызывает тревогу отсутствие информации о том, что на этой встрече обсуждались настоящие вопросы, волнующие широкую общественность Республики Арцах: безопасность, возвращение армянских пленных, уничтожение культурных ценностей на оккупированных территориях, ухудшение прав человека. В сложившейся ситуации считаем особенно важным возобновление сотрудничества между законодательными органами двух армянских государств через межпарламентскую комиссию, где будут обсуждаться актуальные вопросы. Принимая во внимание события в нашем регионе, призываем спикеров Национальных Собраний Арцаха и Республики Армения безотлагательно организовать заседание межпарламентской комиссии", - говорится в заявлении трех фракций НС НКР - "Справедливость", "АРФД" и "Демократическая партия Арцаха".