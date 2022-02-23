Среда, 23 Февраля 2022 15:28

АрмИнфо.Правительство обязано публично и в деталях пояснить, что значит зеркальный отвод войск.

Подобное мнение озвучил в ходе пресс-конференции 23 февраля, завершающий миссию Защитника прав человека Армении, Арман Татоян.

<Это вопрос безопасности для всех нас. Никто здесь не имеет права прятаться за ширмой политической конфиденциальности>, - сказал он, подчеркнув, что лично ставит под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войск.

Вместе с тем, Омбудсмен подверг резкой критике заявления определенных высокопоставленных чиновников, которые являются, по его мнению, угрозой безопасности: <Сюник в безопасности>, <Они (Азербайджан) ничего не смогут сделать> и др. В этой же связи Татоян коснулся высказывания одного очень ответственного чиновника, который отметил, что <без делимитации и демаркации можно считать, что этот вопрос решен>. <Вы представляете, что он говорит? Какой правовой статус имеешь? Кто дал подобные полномочия?>, - сказал он.

Татоян заметил, что в международном понимании <зеркальный отвод войск> охватывает не только ВС, но и пограничные войска, полицию, и даже МЧС. Тогда как пограничные войска играют исключительную роль в контексте помощи гражданам в условиях изоляции. <У нас нет тыла там, куда отводить, на сколько километров? Не дай Бог диверсия или что-то еще. Азербайджан продолжает политику ненависти и вражды, которую ни на йоту не снизил. Даже если будет постоянный международный мониторинг, тогда встает вопрос защиты прав наших жителей. А если не постоянный, то, что будет с их безопасностью? Кто те должностные лица, которые играют с безопасностью наших граждан?>, - задался вопросами Омбудсмен.

Вместе с тем, Омбудсмен назвал необоснованной высокую оценку альтернативным дорогам. В этой связи он рассказал, что недавно вернулся из Капана, и позже опубликует отдельно информацию и фотографии о просматриваемости дорог, но не только альтернативных, а и новых строящихся.

Резюмируя, Арман Татоян озвучил мнение, что подобные заявления высокопоставленных должностных лиц имеют одну цель - либо исключить, либо смягчить внутриполитическое недовольство. <Самое важное мое наблюдение - эти заявления делаются исходя из политических интересов, и угрожают безопасности государства и защите прав человека>, - сказал он.