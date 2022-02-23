Среда, 23 Февраля 2022 15:28

АрмИнфо. Необходимо требовать у должностных лиц, которые говорят о новых процессах, не называя никаких гарантий - гарантий безопасности. Об этом 23 февраля в ходе созванной пресс-конференции по случаю завершения миссии заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его убеждению, подобные заявления определенные чиновники озвучивают либо, руководствуясь политическими интересами, либо же вовсе не осознают, о чем говорят.

Татоян неоднократно акцентировал внимание на том, что азербайджанские власти продолжают вести политику ненависти и вражды по отношению к Армении и её народу, а озвученные заявления о <мирной повестке> являются ложными. В этом контексте Омбудсмен призвал не терять бдительности и не позволить убедить себя в обратном. <Мы должны иметь гарантии наших прав, и не привести к тому, чтобы из-за наших грубых ошибок возникли серьезные проблемы, решение которых станет нереальным>, - сказал он.

В качестве примера покидающий должность Омбудсмена напомнил о своих призывах об отводе азербайджанских ВС с территорий, прилегающих к

населенным пунктам и дорогам. В противовес чему, по его словам, отдельные должностные лица узаконивают своими заявлениями присутствие последних на суверенной территории страны, обостряют проблемы, а потом говорят о необходимости поиска других механизмов для решения ситуации.

<У нас нет времени, время работает против нас. Мы должны очень быстро действовать. Защита наших интересов в безопасности государства и человека. И мы не должны позволить, чтобы безопасность была отделена от человека>, - подчеркнул Арман Татоян.