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АрмИнфо. Необходимо требовать у должностных лиц, которые говорят о новых процессах, не называя никаких гарантий - гарантий безопасности. Об этом 23 февраля в ходе созванной пресс-конференции по случаю завершения миссии заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.
По его убеждению, подобные заявления определенные чиновники озвучивают либо, руководствуясь политическими интересами, либо же вовсе не осознают, о чем говорят.
Татоян неоднократно акцентировал внимание на том, что азербайджанские власти продолжают вести политику ненависти и вражды по отношению к Армении и её народу, а озвученные заявления о <мирной повестке> являются ложными. В этом контексте Омбудсмен призвал не терять бдительности и не позволить убедить себя в обратном. <Мы должны иметь гарантии наших прав, и не привести к тому, чтобы из-за наших грубых ошибок возникли серьезные проблемы, решение которых станет нереальным>, - сказал он.
В качестве примера покидающий должность Омбудсмена напомнил о своих призывах об отводе азербайджанских ВС с территорий, прилегающих к
населенным пунктам и дорогам. В противовес чему, по его словам, отдельные должностные лица узаконивают своими заявлениями присутствие последних на суверенной территории страны, обостряют проблемы, а потом говорят о необходимости поиска других механизмов для решения ситуации.
<У нас нет времени, время работает против нас. Мы должны очень быстро действовать. Защита наших интересов в безопасности государства и человека. И мы не должны позволить, чтобы безопасность была отделена от человека>, - подчеркнул Арман Татоян.
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|Офис Омбудсмена Армении завершил исследование-отчет о новых доказательствах военных преступлениях Азербайджана в период 44-дневной войны
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|В Ереване состоялось заседание бюро ПА "Евронест"
|Кремль обнародовал повестку переговоров Путин-Алиев
|Обеспокоенные ситуацией с демократией в Армении и приездом азербайджанских парламентариев проводят акцию протеста в центре Еревана
|Секретарь Совбеза Армении провел встречи с послами Швеции и Финляндии
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|Вице-спикер НС РА провел переговоры с сопредседателями межпарламентской группы дружбы Австралия-Армения
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|Прогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы
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