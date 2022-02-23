Среда, 23 Февраля 2022 15:27

АрмИнфо. Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Об этом 23 февраля на пресс- конференции в Ереване заявил временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов в ответ на вопрос АрмИнфо какие шаги предпримет Украина в случае признания другими государствами ДНР и ЛНР.

"Те, кто признают эти образования, есть определенный сегмент диктаторских режимов - друзей Кремля, возможно с их стороны будет признание. Получат ли они от этого выгоды, конечно же, нет! От этого выиграет только Москва. Реакция на это о стороны Украины обязательно будет", - пообещал дипломат, при этом не вдаваясь в детали, какие инструментарии будут предприняты. Он отметил, что все будет зависеть от ситуации, и с удовлетворением констатировал, что пока со стороны других государств признаний нет.

На уточнение довольны ли в Киеве реакцией Запада на данные действия России или же ожидалось чего-то большего, Автономов сказал, что Украина высоко ценят ту помощь, которую союзники и партнеры оказывают ей. "То, что она есть - это очень хорошо. Но, если ее не будет, это не будет означать, что мы не будем драться сами. Санкции, введенные после последних действий России - это только начало. Им продемонстрировали, что будет дальше. А дальше будет обрушение финансовой системы и так далее", - сказал Автономов.

На просьбу дать оценку реакции Армении на события вокруг Украины и заявлении о том, что на повестке страны нет вопроса о признании ДНР и ЛНР, Автономов отметил, что Киев благодарен Еревану за такую позицию. "Очень положительно. Мы благодарны. Есть у меня под рукой текст г-н Унаняна (пресс-секретарь МИД РА -ред.), в которой озвучена позиция Армении. Это ее суверенное право принимать соответствующее решение. Было высказано пожелание урегулирования конфликта путем диалога в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН", - сказал он, при этом выразив сожалением тем, что для России международное право перестало существовать, как и Минские соглашения.

Меж тем реагируя на заявлении оппозиционного депутата РА от блока "Армения" Арцвика Минасяна о том, что Армения должна признать ДНР и ЛНР в контексте будущего признания Арцаха, Автономов отметил, что знаком с этими высказываниями. "Я повторюсь, если государство признает, выгоды ей никакой от этого шага. Только России. Есть официальная позиции МИД РА. Нам позиция дашнаков известна. Они в свое время приходили к нашему посольству, бросали банки с борщами. Считаю, что для традиционной партии, сделавшей многое для становления Армении

- это недостойно", - подытожил он.

Отметим, что ране российские СМИ сообщали о готовности Сирии, ряда стран Южной Америки признать ДНР и ЛНР.