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 Среда, 23 Февраля 2022 14:59
Марианна Мкртчян

Украинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствий

Украинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствий

АрмИнфо.Разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией рассматривался и в 2014 году и в последующие годы. В Киеве думали об этом. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов.

Однако, по словам украинского дипломата, это не было сделано исходя из того, что на территории РФ продолжает находиться большое число граждан Украины, которые нуждаются в консульской защите. При этом Автономов констатировал, что их число сейчас там уменьшилось, но, тем не менее, время от времени возникают вопросы, которые требуют поддержки со стороны консульских учреждений Украины.

Вместе с тем дипломат осудил действия российской стороны на востоке Украины. "Украина осуждает решение Российской Федерации о признании независимости созданных ее квазиобразований на временно оккупированной территории Украины так называемых Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР)", - сказал Автономов.

Он подчеркнул, что такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целость Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и означает единоличный выход РФ из Минских договоренностей. Украинская сторона понимает намерения России и ее стремления спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски, не поддаемся провокациям и остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию украино-российского вооруженного конфликта", - добавил временный поверенный в делах Украины.

При этом он отметил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского, украинская дипломатия в настоящее время применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения дальнейшего развертывания вооруженного конфликта. Дипломат также проинформировал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечению оборонной помощи и применения жестких санкций против России.

"Последующие решения и шаги РФ во многом зависят от реакции мира на эти события.  Поэтому мы настаиваем на применении в отношении России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии России, восстановления мира и стабильности в Европе", - подчеркнул он.

На просьбу рассказать о ситуации на линии разграничения, Автономов отметил, что ситуация по-прежнему продолжает оставаться жесткой, продолжаются обстрелы на Донбассе. По его словам, практически каждый день украинская сторона несет потери.

На уточнение, ожидают ли в Киеве вооруженного конфликта на востоке страны, Автономов отметил, что Украина вот уже восемь лет находится в состоянии войны - хоронит своих солдат, лечит раненных, восстанавливает разрушенную инфраструктуру.  "Мы готовы ко всему в данной ситуации. На протяжении вчерашнего дня российские официальные лица путались в том, в каких рамках они признали эти образования. Для нас их признание не имеет значения. По факту, они сейчас могут признать всё, что угодно.  Они до такой степени рушат существовавшую систему безопасности, что нам пока не видно",  - сказал дипломат, еще раз указав на готовность Украины к дальнейшей эскалации.

Касаясь причин провала дипломатических усилий между Россией и Западом, Автономов сказал, что Москва выдвинула условия, что НАТО должны откатиться к границам 1997 года. "Путин вчера озвучил свои требования к Украине, которые заключаются в том, что Киев должен самостоятельно отказаться от перспектив членства в НАТО, признать Крым российским и вернуть полученное от союзников оборонительное вооружение. На такие условия мы не согласимся. Те условия, которые Путин выдвинул НАТО, США были обрушены. На дворе 21 век - не время ультиматумов, время переговоров. С ультиматумами никто не считается",

- подытожил он.

Отметим, что президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации 21 февраля поддержал решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств.

Кроме признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин


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