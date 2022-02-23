Среда, 23 Февраля 2022 14:56

АрмИнфо. Правящая фракция "Гражданский договор" сорвала попытку оппозиции созвать 23 февраля внеочередное заседание Национального Собрания. Единственный вопрос, вынесенный в повестку, проект заявления, представленный оппозиционной фракцией "Айастан" в связи с ратификацией т.н. "Шушинской декларации" Парламентами Азербайджана и Турции

На внеочередном заседании зарегистрировались только 29 народных избранников из 107, и только один из них представитель правящего большинства - вице-спикер парламента Акоп Аршакян, временно исполняющий обязанности спикера НС. Между тем, для обеспечения кворума же необходимо присутствие 54 депутатов. "Согласно Регламенту НС регистрация продолжится до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов", - пояснил Аршакян.

Ранее, на заседании комиссии по внешним отношениям заявил депутат от ГД Гурген Арсенян заявил, что правящая фракция "Гражданский договор" Национального собрания Армении не присоединиться к предложению оппозиционного блока "Айастан" выразить глубокую озабоченность в связи с принятием т.н. "Шушинской декларации", опасаясь, в том числе, навредить установлению провозглашённой властями политике долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Напомним, что внеочередное заседание было созвано по инициативе депутатов оппозиционной фракция "Айастан". Фракция предлагает Национальному собранию выступить с заявлением, осуждающим ратификацию "Шушинской декларации", в которым, в частности, предлагается НС "выразить глубокую озабоченность в связи с ратификацией парламентами Азербайджана и Турции декларации, подписанной 15 июня 2021 года в оккупированном Азербайджаном Шуши президентами Турции и Азербайджана".

В предложенном оппозицией документе говорится, что

несмотря на заверения, о том, что декларация не направлена против третьей стороны, тем не менее, его содержание всецело направлено против Республики Армения и Арцаха, против армянского народа. "Национальное собрание заявляет, "Шушинская декларация" с ее провокационным и деструктивным характером неприемлема для Республики Армения.

Это серьезный вызов региональной и глобальной безопасности, не способствует мирному развитию нашего региона, противоречит нормализации армяно-турецких отношений по принципу "без предварительных условий" и вызывает серьезные сомнения в реальном поведении и намерениях официальной Анкары", - говорится в документе.