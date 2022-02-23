Среда, 23 Февраля 2022 14:56

АрмИнфо. Армения присоединится к соглашению об использовании членами СНГ систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения был одобрен на заседании правительства 23 февраля.

Согласно справке-обосновании к документу, соглашение на межправительственном уровне было подписано представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле. Тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян документ не подписал.

Данным рамочным соглашением предусмотрено, что использование и дальнейшее совершенствование военных систем спутниковой связи осуществляется в целях повышения надежности управления вооруженными силами государств-участников и организации связей взаимодействия между ними.

В документе отмечается, что с учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.

Также соглашение закрепляет обязательство каждой страны-участницы обеспечить выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию космических комплексов. Согласно документу, страны обязуются сотрудничать при создании новых спутниковых систем и использовании действующих космических аппаратов, а также делиться ресурсом пропускной способности новых спутниковых систем связи исходя из того, сколько участники соглашения тратят на космические военные аппараты.

Реализация соглашения также предусматривает создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов.

Координация деятельности по реализации соглашения возлагается на Совет министров обороны государств-участников СНГ, а сотрудничество осуществляется через министерства обороны соответствующих стран