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 Среда, 23 Февраля 2022 11:33

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов

АрмИнфо.Под председательством Главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялась внеочередная встреча Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, члены Правительства, представители государственных органов, транснациональных и национальных компаний.

Участники встречи высказали ряд предложений по улучшению инвестиционной привлекательности страны, уделив особое внимание укреплению человеческого потенциала и внедрению стандартов экологического, социального и корпоративного управления в экономике и инвестиционной политике.

Открывая мероприятие, Глава государства акцентировал внимание на трагических «январских событиях», отметив, что благодаря своевременным и решительным мерам ситуация в стране полностью стабилизировалась.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о продолжении расследования, осуществляемого в строгом соответствии с международными принципами. Вместе с тем Президент отметил, что «январские события» создали инвесторам определенную степень неопределенности.

– Как Президент страны хочу заверить, что политика «открытых дверей» для иностранных инвестиций остается нашим стратегическим приоритетом. Государство будет в полной мере выполнять обязательства и гарантии перед партнерами и инвесторами. Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств. Напротив, это стало импульсом к дальнейшему совершенствованию, – сказал он.

Глава государства поделился с инвесторами планами по дальнейшей трансформации страны. Он заявил, что верховенство закона и его равное применение ко всем без исключения лягут в основу нового курса.

– Отныне главной задачей экономических реформ являются не абстрактные цифры роста ВВП и позиции в мировых рейтингах, а повышение доходов и уровня жизни нашего народа. Конечно, эта цель недостижима без формирования нового класса предпринимателей, а также притока высококачественных инвестиций. Наше обещание народу и честному бизнесу покончить с фаворитизмом, особыми интересами и привилегиями элиты, коррупцией и олигополиями будет выполнено в полной мере, – заявил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что все международные рейтинговые агентства стабильно подтверждают инвестиционную надежность страны. По его мнению, события января, несмотря на свою трагичность, показали запас прочности политической и экономической системы страны.

– Уверен, что скорое официальное обнародование всех данных убедительно докажет, что наши действия были абсолютно оправданны и направлены исключительно на сохранение целостности страны, защиту жизни и имущества наших граждан и бизнеса. Считаю, что для вас – друзей нашей страны, долгое время работающих в Казахстане, это вполне очевидно. Правда о подоплеке событий и реальной картине тех дней крайне важна, – сказал Глава государства.

Обращаясь к членам Совета, Президент отметил, что их рекомендации стали бы большой поддержкой Казахстану и курсу осуществляемых реформ.

– Считаю, что в подлинном реформировании страны, появлении в ней большей экономической свободы вы заинтересованы не меньше, чем отечественные предприниматели. Поэтому предлагаю вам принять самое деятельное участие в трансформации и обновлении экономической жизни страны. Совместно выстраивая новые, более справедливые и эффективные правила игры, прозрачное и стабильное регулирование, мы сможем создать действительно привлекательный инвестиционный климат. Это в наших обоюдных интересах, – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана назвал развитие конкуренции, искоренение коррупции, построение эффективного государственного управления и взращивание качественного человеческого капитала обязательной составляющей для достижения этих целей. Исходя из этого, он заострил внимание на ряде актуальных задач.

В частности, Глава государства отметил, что базисом построения сильной экономики и достойного бизнес-климата является справедливая и беспристрастная судебная система. По его убеждению, именно она должна стать основным гарантом соблюдения законных интересов и прав инвесторов. В контексте разрешения инвестиционных споров Президент призвал в полной мере задействовать потенциал независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

Другим важным приоритетом нового курса Касым-Жомарт Токаев считает развитие честной конкуренции.

– Историческое доминирование олигополий в ключевых секторах экономики сдерживает развитие рынков и отраслей. Данную ситуацию мы решительно меняем и с законодательной, и с практической точек зрения. Подписанный в текущем году закон по вопросам развития конкуренции предусматривает важные инициативы. Это равный доступ субъектов рынка к ограниченным ресурсам, снижение барьеров входа на рынки и исключение отрицательного влияния монополий на смежные рынки. Идет капитальная реконструкция деятельности фонда «Самрук-Казына». Компании, получившие подряды за счет административного ресурса, лишаются своих привилегий и контрактов. Пакет инвестиционных проектов Фонда составляет около 3,5 трлн тенге. Теперь все проекты будут реализованы прозрачно, с привлечением международных компаний на конкурсной основе. Если это не происходит на самом деле, просьба сигнализировать мне напрямую, поскольку это очень важный момент в моей деятельности как Президента, – подчеркнул он.

Глава государства заявил, что начавшаяся борьба с монополиями и искусственными барьерами вхождения на рынки представляет возможности для инвесторов диверсифицировать свое участие в экономике страны.

– В настоящее время порядка 35 % прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающий сектор. При этом упускаются значительные возможности в реализации потенциала таких конкурентоспособных секторов, как агропромышленный комплекс, туризм, обрабатывающая промышленность и транспорт. Здесь преимущества налицо: это огромные потребительские рынки Евразийского экономического союза и Китая. Приглашаю к активному участию в развитии данных отраслей, – сказал Президент.

В данном контексте Глава государства отметил свои недавние визиты в КНР и Российскую Федерацию.  

– Состоялись очень продуктивные переговоры с руководителями соответствующих государств. Все мои переговоры были в основном акцентированы на развитии именно торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Перспективы большие, еще раз подтверждаю, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание инвесторов на потенциале нашей страны в транспортно-логистической сфере, отметив, что 83 % наземных транзитных перевозок по коридору Китай – Европа проходит через Казахстан.

– Будет реализован крупномасштабный железнодорожный проект Достык – Мойынты. Это позволит увеличить пропускную способность еще в 5 раз. Новая ветка железной дороги Дарбаза – Мактарал активизирует развитие транзитных перевозок из России в Центральную Азию. Планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент, – сообщил он.

Лидер Казахстана остановился и на перспективах реализации инвестиционных проектов по развитию атомной энергетики, зеленого водорода, цифровизации на принципах экологического, социального и корпоративного управления. Кроме того, он подчеркнул важность продолжения работы по реформированию квазигосударственного сектора, включая приватизацию и IPO государственных предприятий и холдингов.

Вместе с тем Глава государства высказался по вопросу эффективности реализации инвестиционных проектов.

– Мы знаем, что сегодня на всех этапах привлечения инвестиций продолжают преобладать формализм и длительные внутренние процессы согласования. В результате инвесторам приходится месяцами, а то и годами ожидать необходимые решения. Как следствие, они просто откладывают реализацию инвестиционных проектов или уходят в другие страны. Есть примеры, когда международные соглашения «застревают» в кабинетах госорганов, тем самым ратификация соглашений затягивается на многие годы. Это было в прошлом, и, я полагаю, это происходит и сейчас. При том, что в других странах аналогичные соглашения подписываются за пару месяцев. Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов. Прошу Совет поработать с Правительством по данному вопросу, – поручил Президент.

Дополнительным механизмом для поддержки инвесторов Касым-Жомарт Токаев назвал трансформацию национальной компании KazakhExport, которая теперь сможет субсидировать кредиты зарубежным покупателям отечественной продукции, а также гарантировать экспортные сделки.

Отдельный блок в выступлении Касым-Жомарта Токаева был посвящен усилению работы по устранению административных барьеров, совершенствованию регуляторной и фискальной политик.

– Подтверждаем – наше налоговое законодательство будет совершенствоваться. Основными постулатами станут принципы стабильности и простоты с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. В то же время я понимаю требования и просьбы инвесторов в отношении стабильности налогового режима. Задача, которая стоит перед Правительством, – не увлекаться изменением налогового законодательства, подходить к этому вопросу абсолютно вдумчиво с тем, чтобы налоговый режим сохранял свою стабильность и предсказуемость, – считает казахстанский лидер.

Глава государства поручил Правительству усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным. Он указал на необходимость создания качественной правовой среды для защиты инвестиций, поручив продолжить комплексную работу со странами-партнерами по заключению соглашений о взаимной защите и поощрению инвестиций.

В своей речи Президент вновь высказался по поводу создания Общественного социального фонда «Қазақстан халқына».

– У некоторых иностранных инвесторов возникают вопросы по обязательности перечисления взносов в Фонд. Хочу отметить, взносы носят добровольный характер, – сказал он.

Подводя итоги рабочей встречи, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наряду с осуществляемыми реформами в стране Совет также должен обновить подходы в своей деятельности.

– Я готов деятельно помогать, принимать любые обоснованные решения. В целом, для меня работа по созданию благоприятного инвестиционного климата в Казахстане является абсолютно приоритетной. Я ожидаю больше инициатив и предложений со стороны членов Совета. Совет должен стать реальным и практическим инструментом взаимодействия, диверсификации экономики, повышения благополучия граждан, – сказал лидер Казахстана.

В завершение Глава государства анонсировал повестку следующего 34-го пленарного заседания Совета. Оно будет посвящено декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий.

По завершении выступления Президент ответил на ряд актуальных вопросов иностранных инвесторов, касающихся их деятельности в нашей стране.

В ходе мероприятия также выступили министр экономики Алибек Куантыров, руководители крупных международных финансовых и бизнес-структур, таких как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Citigroup, EY, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Shell, Eni S.p.A., CNPC, Cameco, ArcelorMittal, General Electric и другие. Модератором встречи был председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.


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