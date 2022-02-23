Среда, 23 Февраля 2022 11:18

АрмИнфо.Глобальные геополитические сдвиги, в результате которых в апреле-мае 2018 года в Армении произошел катастрофический захват власти, продолжаются. Об этом говорится в заявлении Верховного органа Республиканской партии Армении, в ответ на подписание в Москве декларация об установлении союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

В тоже время в заявлении Верховного органа РПА констатируется, что в результате произошедшего в апреле-мае 2028 года катастрофического захвата власти в Армении были последовательно расшатаны армяно-российские стратегические и союзнические отношения, являющиеся важнейшим компонентом систем безопасности Армении и Арцаха.

"Из-за непоследовательной и невежественной внешней политики, доходящей до преступного, Армения потеряла имеющиеся возможности по расширению и укреплению своего суверенитета, допустила проникновение на Южный Кавказ и укрепление военно- политического фактора Турции. А это в свою очередь улучшило позиции Азербайджана в рамках глобального противостояния.

Вследствие последней войны в Арцахе, Армения утратила свои позиции влиятельного игрока на Южном Кавказе и целенаправленными действиями этих заговорщических управленцев встала на путь размывания и истощения суверенитета.

Когда твой единственный союзник становится союзником твоего врага, это, прежде всего, результат твоей слабости, твоих ошибок, твоего военно-политического провала, твоего геополитического банкротства", - отмечает в заявлении РПА.

Вместе с тем с сожалением констатируется, что проводимая властями Армении в сложившейся ситуации внешняя политика оказалась непонятной, несопоставимой и несогласованной с региональными интересами стратегического союзника, в результате чего возникли новые проявления, являющиеся поводом для беспокойства всего армянского народа.

"Сегодняшняя российско-азербайджанская декларация является новым международным сигналом для немедленной отставки действующего в Армении режима. Для будущего Армении и Арцаха сегодня жизненно важно нового качества, содержания и честности всеобъемлющие отношения с Россией. Будущие власти должны незамедлительно приступить к этому процессу", - подытожили в РПА.

Отметим, что накануне лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в Москве подписали декларацию об установлении союзнических отношений, состоящую из 43 пунктов. В Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном отмечается, что

Москва и Баку намерены развивать военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против других стран.

Также стороны договорились при необходимости оказывать друг другу военную помощь. "В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон", - говорится в тексте декларации.

Россия и Азербайджан намерены объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, киберпреступлениями и другими вызовами безопасности. Отмечается, что "в этом контексте стороны обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности".

Согласно документу, Москва и Баку будут пресекать деятельность лиц и организаций, направленную против территориальной целостности обеих стран.

Россия и Азербайджан будут рассматривать возможности для развития сотрудничества в области мирного атома, указано в декларации. Также отмечается, что Москва и Баку, тесно взаимодействуя в целях стимулирования международного энергетического сотрудничества и укрепления глобальной энергобезопасности на равноправной и взаимовыгодной основе, намерены углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировки энергоресурсов, включая задействование эффективных инфраструктурных проектов, а также в сферах альтернативных и возобновляемых источников энергии.

"Москва и Баку будут всемерно содействовать выполнению договоренностей по урегулированию ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха", говорится в декларации. Кроме того, Москва и Баку готовы к безотлагательным консультациям, если что-то будет угрожать интересам безопасности одной из сторон. Стороны, подчеркивается в документе, воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из стран, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях они "создают постоянно действующий механизм консультаций по линии Министерств иностранных дел".

В декларации также отмечается, что стороны взаимодействуют в сфере внешнеполитической деятельности в целях обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах.

Россия и Азербайджан также договорились воздерживаться от любой экономической деятельности, наносящей прямой или косвенный ущерб одной из стран. В целом, согласно декларации, стороны продолжат оказывать всестороннее содействие работе Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, <имеющей важное значение для обеспечения устойчивого роста торгово-экономических связей двух стран>.

Согласно документу, страны намерены развивать сотрудничество в металлургии, машиностроении, авиационной, автомобильной, химической, фармацевтической сферах, а также в легкой промышленности, сельском хозяйстве, строительно-дорожной отрасли.

РФ и Азербайджан <выражают готовность в рамках национального законодательства и кредитно-денежной политики содействовать деятельности кредитно-банковских организаций, развитию сотрудничества финансовых институтов, созданию совместных предприятий, в том числе финансово-промышленных групп, производств и других организационно-хозяйственных структур>, следует из документа.

Стороны также условились способствовать использованию национальных валют во взаимных расчетах и сопряжению платежных систем, включая совместное обслуживание банковских карт.