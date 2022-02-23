Среда, 23 Февраля 2022 11:17

АрмИнфо.Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин высмеял поездку президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву и посоветовал ему учить историю, дабы не попадать в такие казусные ситуации.

Так, блогер в частности констатировал, что вчера, 22 февраля 2022 радостный президент Азербайджана Ильхам Алиев умчался в Москву на подписание договора о партнёрстве.

"Если бы он изучал в школе историю (а не тиражировал глупости про Керимли, построившего Кремль), то вряд ли бы полетел в этот день, поскольку 22 февраля 1828 был пдписан "Туркманчайский договор" между Россией и Персией. В результате этого договора у Персии был отторгнут северный Азербайджан, а также закреплялось право этнических армян Персии на переселение в отошедшие к России Эриванское и Нахичеванское ханства. Кроме того, на проигравшую сторону, на Персию, была возложена контрибуция в 20 миллионов рублей золотом, которые были выплачены в пользу России.

Иными словами, 22 февраля это день потери всяких надежд на независимость для жителей персидского региона Азербайджан. Они надеялись, что русско-персидский договор принесет им независимость, но их всего лишь разделили между двумя империями, российской и персидской. Азербайджан как отдельное государство впервые в своей истории обрел независимость лишь 18 октября 1991 года", - констатировал блогер.

При этом Лапшин назвал неслучайным тот факт, именно вчера, 22 февраля 2022 он решил рассказать о своей поездке в Арцах (Карабах), и уже через несколько часов все азербайджанские группы и форумы предсказуемо кипели от возмущения "Что это Лапшин о себе возомнил, да мы его накажем, да мы его поймаем!".

"Пока они возмущались и колотили дрожащими пальцами по клавиатурам, их президент именно в эту дату умчался сдавать России остатки всего лишь 30 лет назад обретенной независимости. И все это ради сохранения своей власти. Категорически приветствую народ Азербайджана с этим мудрым поступком Ильхама Алиева, давно пора возвращаться "домой", в состав империи, в качестве запасной нефтекачалки и источника дешевой рабочей силы. Все эти договоры о "дружбе и сотрудничестве" в политике вообще штука интересная. После договора Риббентроп-Молотов подписанного в 1939, не прошло и двух лет, как Германия напала на СССР. Но оставим Германию и СССР, вернемся к нашим, так сказать, сами знаете к кому. Ну серьезно, они настолько заигрались, что стали верить, что они будут решать кому ездить в Арцах (Карабах), а кому нет. Историю надо учить, граждане", - подытожил он.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 22 февраля лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в Москве подписали декларацию об установлении союзнических отношений, состоящую из 43 пунктов. В Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном отмечается, что Москва и Баку намерены развивать военно­политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против других стран.

Также стороны договорились при необходимости оказывать друг другу военную помощь; намерены объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, киберпреступлениями и другими вызовами безопасности; будут пресекать деятельность лиц и организаций, направленную против территориальной целостности обеих стран.

Россия и Азербайджан будут рассматривать возможности для развития сотрудничества в области мирного атома, указано в декларации. "Москва и Баку будут всемерно содействовать выполнению договоренностей по урегулированию ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха", говорится в декларации.

Кроме того, Москва и Баку готовы к безотлагательным консультациям, если что-то будет угрожать интересам безопасности одной из сторон. Стороны, подчеркивается в документе, воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из стран, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях они "создают постоянно действующий механизм консультаций по линии Министерств иностранных дел". В декларации также отмечается, что стороны взаимодействуют в сфере внешнеполитической деятельности в целях обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах.