Среда, 23 Февраля 2022 11:11

АрмИнфо.В повестке дня Армении нет вопроса о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в ответ на вопрос госагентства "Арменпресс" читает ли он возможным признание ДНР и ЛНР Республикой Армения.

"В повестке дня такого вопроса нет", - подчеркнул он.

В тоже время, касаясь процессов в отношениях между Россией и Украиной, Унанян отметил, что в Армении хотят, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права, Уставом ООН.

"И мы надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирного урегулирования ситуации", - подытожил он.

Отметим, что президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации 21 февраля поддержал решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств.

Кроме признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин.