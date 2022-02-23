Среда, 23 Февраля 2022 10:30

АрмИнфо.В Минобороны Армении продолжают опровергать дезинформацию оборонного ведомства Азербайджана.

Так, в заявлении МО РА, в частности, говорится: "Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 23 февраля подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА".