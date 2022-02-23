Среда, 23 Февраля 2022 10:16

АрмИнфо.Решительно осуждаем уголовные преследования бывших президентов Армении со стороны Азербайджана по ложным и антиармянским мотивам, а также подобное злоупотребление процедурами международного правоприменения. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

В заявлении официального Еревана отмечается, что недавно стало известно, что власти Азербайджана возбудили уголовное преследование и объявили в международный розыск президента Арцаха Араика Арутюняна, экс-президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

"Вместо того, чтобы приложить усилия по поиску лиц, причастных к внесудебным расправам гражданских лиц Арцаха и насильственным исчезновениям армянских военнопленных, а также выявлению преступных сетей, внедривших в регион боевиков- террористов, Азербайджан с новой силой осуществляет многолетнюю политику армянофобии, предпринимает новые попытки эскалации напряженности в Нагорном Карабахе и в армяно-азербайджанской пограничной зоне.

Мы призываем Азербайджан предпринять шаги, направленные на поиск конструктивных решений, защиту прав и благополучие всех народов региона.

В то же время мы подтверждаем приверженность Республики Армения прилагать усилия для установления мирного сосуществования и взаимной терпимости в регионе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь в Генпрокуратуре РА сообщили, что обратятся в Интерпол и соответствующие международные инстанции с целью аннулировать данный запрос Азербайджана.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, 21 февраля начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены в розыск по обвинению, в якобы "разжигании межнациональной розни в 1988 году". Еще раньше был объявлен в розыск президент Арцаха Араик Арутюнян.