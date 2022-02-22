Вторник, 22 Февраля 2022 21:31

АрмИнфо. Европарламент не признал окончательные итоги 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом 22 февраля в Ереване на заседании комиссии по политическим вопросам, правам человека и демократии и комиссии по энергетической безопасности Парламентской ассамблеи "Евронест" заявила депутат Европейского парламента, экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд в ответ на утверждение азербайджанских делегатов о том, что карабахский конфликт решен.

"Мы предельно ясно заявили, что война никогда не является приемлемым решением. Если мы здесь пытаемся обсуждать стабильный, долгосрочный мир, то этого мира нужно добиваться путем переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ", - сказала она, отметив, что эта позиция была подтверждена в резолюции Европарламента, принятой на прошлой неделе, когда обсуждались вопросы безопасности и общей политики. "Поэтому я еще раз хочу донести, что война - это не решение. Я также хотела бы прокомментировать высказывания с обеих сторон (Армения и Азербайджан - ред.). Представители обеих сторон говорили о необходимости прагматичных шагов: делимитации границы, ее демаркации - вот это и есть те маленькие практические шаги, в которых мы нуждаемся с точки зрения укрепления доверия, взаимного уважения. То, чего сейчас не хватает", - сказала она, призвав Ереван и Баку воздержаться от оскорбительных замечаний и поляризующей риторики, которая не способствует продвижению вперед и контрпродуктивна.

Кальюранд добавила, что они - члены Европарламента прибыли в Армению, чтобы оказать поддержку и помощь Еревану и Баку. "Но мы не можем решить проблемы за вас, потому что это ваши страны и ваши проблемы. Так что вам придется решать их самостоятельно. Тем не менее, мы готовы помочь вам и поддержать Вас. Возможно, вы можете подсказать, где нам стоит усилить эту работу. Подскажите, пожалуйста, и мы окажем всю необходимую помощь", - подытожила Кальюранд.