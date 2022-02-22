Вторник, 22 Февраля 2022 21:23

АрмИнфо. Россия продолжит оказывать содействие в регулировании спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных, а также помогать в решении острых проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 22 февраля по итогам встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Российский президент сообщил, что стороны условились и далее содействовать скорейшему разблокированию всех экономических, транспортных коммуникаций в регионе. <Речь идет о том, чтобы восстановить в полном объеме пассажирское и грузовое сообщение между Арменией и Азербайджаном, и другими странами региона.

Подготовить конкретные совместные проекты к реализации в таких сферах как торговля, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. В этом заинтересованы все участники процесса - Армения и Азербайджан и их соседи>, - сказал Путин.

Приоритетной задачей глава РФ назвал запуск процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. В этом ключе он подчеркнул, что со своей стороны Россия много делала и прододжит делать для достижения упомянутых целей и задач.

Коснувшись ситуации в Нагорном Карабахе, Владимир Путин отметил, что жизнь постепенно налаживается и входит в мирное русло. В свои дома, как далее он отметил, вернулись более 50 тыс. беженцев, решаются практические вопросы реконструкции хозяйственных инфраструктур, защиты объектов истории, религии и культуры.

<Наши миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки, и обеспечивают поддерживание режима прекращения огня, проводят работы по разминированию, участвуют в гуманитарных акциях, оказывают помощь местному населению>, - сказал российский лидер.

Отметим, что в ходе встречи лидеров России и Азербайджана была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между странами . Декларация предусматривает возможность предоставления взаимной военной помощи для обеспечения безопасности, углубление военного сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами, содействие в реализации договоренностей по Нагорному Карабаху для укрепления стабильности и др.