Вторник, 22 Февраля 2022 19:14

АрмИнфо. Армения и Литва углубляют отношения в правоохранительной сфере. Об этом стало известно по итогам встречи вице-премьера Армении Амбарцума Матевосяна с генеральным комиссаром Полиции Литвы Ренатасом Пожела. На встрече присутствовали также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Литва в Армении Инга Станите- Толочкиене и начальник Полиции РА Ваге Казарян.

Высоко оценив традиционно дружественные отношения между Арменией и Литвой, основанные на демократических ценностях, вице- премьер Матевосян подчеркнул, что это создаст прочную основу для тесного сотрудничества в различных сферах в двустороннем и многостороннем формате.

В качестве направления, имеющего значительный потенциал для сотрудничества, Амбарцум Матевосян отметил проводимую работу по созданию Министерства внутренних дел в Армении. В этом контексте вице-премьер подчеркнул необходимость изучения опыта литовских партнеров.

Вице-премьер также отметил важность подписанного сегодня Меморандума о сотрудничестве между Полицией Министерства внутренних дел Литвы и Полицией Республики Армения, который предоставит возможность с использованием инструментов международного сотрудничества ЕС оказать содействие осуществляемым в Полиции Армении реформам, в частности, в новой Патрульной службе.

В свою очередь Ренатас Пожела отметил, что подписанный меморандум поднимет существующие отношения между правоохранительными органами двух стран на новый уровень. При этом он выразил готовность поделиться имеющимся лучшим опытом с Арменией.