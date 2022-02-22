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 Вторник, 22 Февраля 2022 18:33

Через приложение IDpay стало возможным отправлять денежные переводы из России на любые карты армянских банков

Через приложение IDpay стало возможным отправлять денежные переводы из России на любые карты армянских банков

АрмИнфо. Осуществлять переводы через IDpay можно не только быстро и удобно, но и выгодно:
- В случае переводов на карты IDBank комиссия составляет 0,5%,
- На любую армянскую банковскую карту - 0,9%․

По словам Феликса Хачатряна, операционного директора ООО «Универсальные платежные технологии» (ООО «УПТ»), в результате сотрудничества с армянскими банками, компания, подчеркивая приоритетность цели обеспечения удобного обслуживания клиентов, создала эту возможность. «Сперва были доступны переводы только на карты IDBank-а, но сейчас эта опция доступна для картодержателей всех банков. Отличие заключается в комиссии и способе перевода. Иными словами, чтобы совершить перевод на карты IDBank-а, вам достаточно знать номер телефона получателя, привязанный к его счету, и Вы совершите перевод с комиссией 0,5%, а в случае переводов на карты других банков необходимо указать номер карты получателя․ Перевод будет осуществлен с комиссией 0,9%», - отметил Феликс Хачатрян.

Напомним, что через мобильное приложение IDpay клиентам IDBank-а переводы из России могут совершать не только граждане РФ, но и граждане РА. Принцип тот же: необходимо пройти дистанционную идентификацию, прикрепить Вашу карту от любого российского банка систем VISA, Mastercard или МИР к приложению IDpay и мгновенно пополнить счет или карту получателя в Армении по беспрецедентно выгодным условиям.

Картодержатели IDBank-а могут привязать карту, на которую они хотят получить перевод, к своему номеру телефона, что упростит процесс перевода. Клиенты IDBank в любой момент могут прикрепить карту или счет к своему номеру телефона, а также изменить номер, прикрепленный к карте или счету в разделе «Банкинг» в приложении Idram&IDBank или в разделе «Счета» на платформе IDBanking.am.

С такой же легкостью можно совершить перевод с помощью приложения Idram&IDBank на приложение IDPay, и для этого отправителю опять же достаточно знать лишь номер телефона получателя, зарегистрированный в приложении IDpay. Кроме того, для осуществления переводов в Россию на данный момент необходимо иметь счет в рублях в IDBank, который можно с легкостью и бесплатно открыть онлайн в течение нескольких секунд. Комиссия за денежные переводы из Армении в Россию также максимально выгодна - всего 0,9%. Полученную на счет кошелька IDpay сумму получатель может перевести на карту любого российского банка и далее распоряжаться средствами на свое усмотрение.

IDpay действует на платформе ПАО «Совкомбанк» и является совместным проектом Idram, IDBank и российской компании «Универсальные платежные технологии».


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