Вторник, 22 Февраля 2022 18:33

АрмИнфо. Осуществлять переводы через IDpay можно не только быстро и удобно, но и выгодно:

- В случае переводов на карты IDBank комиссия составляет 0,5%,

- На любую армянскую банковскую карту - 0,9%․



По словам Феликса Хачатряна, операционного директора ООО «Универсальные платежные технологии» (ООО «УПТ»), в результате сотрудничества с армянскими банками, компания, подчеркивая приоритетность цели обеспечения удобного обслуживания клиентов, создала эту возможность. «Сперва были доступны переводы только на карты IDBank-а, но сейчас эта опция доступна для картодержателей всех банков. Отличие заключается в комиссии и способе перевода. Иными словами, чтобы совершить перевод на карты IDBank-а, вам достаточно знать номер телефона получателя, привязанный к его счету, и Вы совершите перевод с комиссией 0,5%, а в случае переводов на карты других банков необходимо указать номер карты получателя․ Перевод будет осуществлен с комиссией 0,9%», - отметил Феликс Хачатрян.



Напомним, что через мобильное приложение IDpay клиентам IDBank-а переводы из России могут совершать не только граждане РФ, но и граждане РА. Принцип тот же: необходимо пройти дистанционную идентификацию, прикрепить Вашу карту от любого российского банка систем VISA, Mastercard или МИР к приложению IDpay и мгновенно пополнить счет или карту получателя в Армении по беспрецедентно выгодным условиям.



Картодержатели IDBank-а могут привязать карту, на которую они хотят получить перевод, к своему номеру телефона, что упростит процесс перевода. Клиенты IDBank в любой момент могут прикрепить карту или счет к своему номеру телефона, а также изменить номер, прикрепленный к карте или счету в разделе «Банкинг» в приложении Idram&IDBank или в разделе «Счета» на платформе IDBanking.am.



С такой же легкостью можно совершить перевод с помощью приложения Idram&IDBank на приложение IDPay, и для этого отправителю опять же достаточно знать лишь номер телефона получателя, зарегистрированный в приложении IDpay. Кроме того, для осуществления переводов в Россию на данный момент необходимо иметь счет в рублях в IDBank, который можно с легкостью и бесплатно открыть онлайн в течение нескольких секунд. Комиссия за денежные переводы из Армении в Россию также максимально выгодна - всего 0,9%. Полученную на счет кошелька IDpay сумму получатель может перевести на карту любого российского банка и далее распоряжаться средствами на свое усмотрение.



IDpay действует на платформе ПАО «Совкомбанк» и является совместным проектом Idram, IDBank и российской компании «Универсальные платежные технологии».